消基會交通委員會召集人李克聰表示，這幾年前瞻計畫的公共工程量非常龐大，供需失調，有能力做的公司沒辦法接，最後變成分層下包，影響工程品質及工地安全。雖然2018年做了台鐵總體檢報告，但報告中的7大項目並未整合，且報告根本沒提到要建立甚麼樣的SOP，才可以解除144項「改善建議」的列管？結果變成台鐵告訴鐵道局「我這一項有做到」就解除列管。

李克聰表示，台鐵員工一直被檢討，導致士氣低落，這是台鐵最大問題。他建議已經做好的台鐵總體檢報告不是做完就沒用了，而是要適當補強，改革台鐵體質。台鐵總負債超過4千億，每年20億，其中公共工程占了很大一部分，因此台鐵的改革一定要上到最高層，由總統發布，由行政院成立改革小組，監督台鐵的改革成效。

「交通建設可以等，道路安全不能等！」李克聰表示，人民也不過是要求出門不被車撞，搭火車能平平安安，他認為前瞻計畫要全力推動，但是道安預算應該提高，全民交通安全才可以得到保障。

「台鐵是國安問題，也是國本問題；改革台鐵是轉型正義，蔡政府不能再有託辭！」專長航空管理和智慧運輸的台師大企管系教授陳敦基說，這次事故讓他沉痛到無言。他認為台鐵有3個「文化」問題，包括官僚文化，出事就換局長，但是台鐵是百年老店，頻頻換局長，又如何改革？其次是台鐵的組織文化，鬆散怠慢，以及數千億的財務包袱，包括沉重的退撫金，但這要政府拿出魄力去解決，下一步才能談公司化。最後是藏汙納垢的包商文化，這是台鐵長久以來的致命傷。他建議蔡政府要組成台鐵改革國家隊，深入台鐵每一個單位部門，才能有效改革。

(旺報 )