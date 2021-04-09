一名蔡姓現役軍人，在去年11月晚間8時許，趁休假離開營區後，竟跑到柳營一所護專女生宿舍後方，持一支紅外線雷射筆照射窗戶，引起兩名住宿女學生注意，探頭往外觀察時，當著兩位女學生脫褲把玩下體，女學生嚇得花容失色向教官報告，警方獲報後立刻到場將氣該名蔡姓士兵逮捕送辦，台南地方法院審理後，判處蔡男拘役70日，得易科罰金，仍可上訴。

根據判決書記載，蔡員在犯案時人仍為現役軍人，在民國109年11月9日20時30分，前往臺南市柳營區某醫專科女生宿舍後方，先以紅外線雷射筆燈光照射護專宿舍2樓窗戶，引起該校學生之注意，隨後脫下褲子裸露其生殖器，這時剛好有兩名女學生目擊後，嚇得通報教官到場同時報警處理，經警方介入偵辦，前蔡員住處扣得紅外線雷射筆1支。

法官審理後認為，蔡員明知該處係護專宿舍，先以紅外線雷射筆燈光照射宿舍，引起學生之注意，當時應可預見校內學生為12歲以上未滿18歲之人，仍公然猥褻，自有對少年犯罪之不確定故意。蔡員所為，觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第234條第1項之成年人故意對少年犯公然猥褻之罪嫌。

法官審酌，蔡員不思自重及尊重他人，為滿足一己私慾，不顧他人感受，意圖供人觀覽而為使人心生厭惡之猥褻行為，致少年等人因此受到驚嚇，心生厭惡感，影響社會善良風氣，造成驚恐，判處蔡男拘役70日，得易科罰金，仍可上訴。

(中時新聞網)