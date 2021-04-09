台東縣代表隊465位選手將前往雲林縣參加全國中等學校運動會，9日上午由縣長饒慶鈴授旗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣代表隊465位選手將前往雲林縣參加全國中等學校運動會，9日上午由縣長饒慶鈴將縣旗授予代表隊總教練李峰銘，饒勉勵所有選手，發揮平日訓練成果以平常心出賽，為台東縣爭取最高榮譽。在揮動縣旗下，所有選手同聲高喊「台東縣！加油！」預祝代表隊能旗開得勝。據了解，部分項目比賽已完成，台東縣已獲2金、1銅的佳績，相信將會傳回更多佳音。

教育處指出，今年有望為奪牌項目為田徑、舉重、柔道、軟式網球、游泳、體操競技及角力，尤其國男、高女組柔道將尋求連霸紀錄（高女五連霸），台東體中國、高男組軟網、射箭、跆拳道等項目也有拿牌希望。另外，台東高中高女游泳、高女舉重、高男體操、角力、台東體中高男組田徑、賓茂國中體操、寶桑國中國女角力、國男角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚。

授旗後所有選手將前往雲林縣參加17日至22日一連6天的各項比賽，台東縣代表隊以學校為組隊方式參加，有18所高中職，選手及參賽隊職員共計465人，將參加田徑、柔道、角力、舉重、游泳、體操競技、軟式網球、跆拳道品勢及對打、射箭、射擊、擊劍、輕艇、桌球、拳擊等14種競賽項目。

台東縣代表隊465位選手將前往雲林縣參加全國中等學校運動會，9日上午由縣長饒慶鈴授旗。（蔡旻妤攝）

台東縣代表隊465位選手將前往雲林縣參加全國中等學校運動會，9日上午由縣長饒慶鈴授旗。（蔡旻妤攝）

據了解，這屆賽會射擊、輕艇、跆拳道等項目比賽已完成，目前台東縣獲得2金（高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽、高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽）、1銅（高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合團體賽）佳績，相信接下來的賽事會傳回更多佳音。

台東縣是體育大縣，過去一向在全中運的表現相當優異，致力培育體育優秀選手，重視學校教育階段扎根，提供體育優秀人才發展茁壯的環境。縣府表示未來將繼續加強基層運動站的設置與專任運動教練的任用，讓許多優秀運動員，在爭取好成績後，有機會可以回到學校貢獻所學一展長才，培育更多愛好運動選手，奠定台東體育大縣美名。

饒慶鈴向所有選手及隊職員表達感謝並表示，自上任後非常注重體育活動，鼓勵代表隊選手為台東縣爭光，積極爭取外界資源，所以連續2年透過吳金玉、吳陳金桂教育公益信託給予代表隊選手參加全國中等學校運動會期間每人每次500元給予補助，今年體育服裝也是首次為選手量身打造，並繡有「我愛台東」標識，希望大家發揮平日訓練成果全力以赴為台東爭取榮耀，打破去年紀錄，再創體壇佳績新高峰。

(中時 )