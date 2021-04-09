一名居住在中和的女子透露，鄰居家很髒亂，門縫中溢出蟑螂軍團，讓人看了頭皮發麻，忍不住作嘔。（圖／翻攝自我是中和人）

一名居住在中和地區的女子分享多張照片指出，一樓鄰居家環境髒亂，大門隙縫中不斷滲出蟑螂軍團，乍看估計有上百隻，讓人看得頭皮發麻，最崩潰的是，有些蟑螂已踩著同伴的身體往外擴散，有些甚至已經爬到樓梯上，引發網友討論，太噁了，我可能會死。

一名女網友在臉書社團《我是中和人》上發文分享，她家樓下每到晚上就會出現「蟑螂大軍」，鄰居的屋內養了一堆貓狗，但環境卻髒亂不堪，讓她忍不住質疑「這些貓狗在這樣的環境裡生活真的好嗎？」

女網友崩潰地說，最可怕的是，鄰居家中滿屋子亂竄的蟑螂，有些已經爬到她家的樓梯了，真是恐怖至極，令人作嘔又害怕，通知里長處理，對方卻表示無能為力，無奈之下，她只好撥打1999專線，希望會有人來處理。

從照片中可見，女網友的鄰居住在一樓，藍色的大門斑駁老舊，門擋前用兩片隔板擋住，但縫隙之間卻冒出許多大小不一的蟑螂們，拉近距離一看，藍色大門邊溢出的蟑螂數量驚人，遠看猶如一片影子，讓人頭皮發麻，而有些蟑螂更是踩著同伴的身體，慢慢往門邊的牆壁擴散出去，讓人看了渾身都不對勁。

一名居住在中和的女子透露，鄰居家很髒亂，門縫中溢出蟑螂軍團，讓人看了頭皮發麻，忍不住作嘔。（圖／翻攝自我是中和人）

恐怖的照片引發網友熱議，「XX，這也太噁心了」、「這也太可怕了」、「我要吐了」、「髒得太恐怖了，感覺可以先打1999專線，看能否派相關單位來處理」、「里長可以派人來外面消毒吧」、「這我會死」、「這可能構成不當飼養了」。

另也有不少網友擔心住在裡面的貓狗狀況，對此，原PO在留言處補充，他沒有看過屋主住在裡面過，但曾經看過他開門，不過門一開就非常臭，飼養的小狗毛都捲在一起了，但最近經過都沒有聽到狗叫聲，不太清楚具體狀況。

(中時新聞網)