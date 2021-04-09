今天MLB賽場上，大都會以3：2險勝馬林魚，但大都會最後的勝利卻充滿爭議，馬林魚此戰使用投手車輪戰，4名投手輪番上陣壓制對方打線，前8局僅被敲4安打失1分，球隊帶著2-1領先進入9局下半。馬林魚推出救援貝斯（Anthony Bass）登板關門卻出了意外。他面對首名打者就被打出一發陽春炮，讓大都會追平，接下來被敲出2支安打、投出保送，形成滿壘，此時輪到康福托（Michael Conforto）上場打擊。

#MLB Miami Marlins 2-3 New York Mets: #LosMets dejan en el terreno a #JuntosMiami con un "Hit by pitch" muy polémico.



Michael Conforto fue el protagonista de la jugada.



LG: Edwin Díaz - LP: Anthony Bass



(🎥vía @SNYtv)pic.twitter.com/SZHWcm0K0D — 😷 Bitácora Deportiva (@BitacoraPma) April 8, 2021

在2好1壞局面下，貝斯投出了一顆滑球，而大都會外野手康福托雙眼注視著球，將腳踩在地上，並用右手肘向前推了幾英寸，但不知他是有意還是無意，之後球輕輕擦到他的手肘，然後進了捕手的手套。隨後主審判定這是一記觸身球，讓大都會直接拿下再見分贏得比賽勝利。

而回到當時投打對決中，當康福托看著球進手套後，他果斷轉過身向主審指著他的手肘，表明球已經擊中了他，主審也判了這球是觸身球，但馬林魚教頭感到非常不滿上前向主審抗議，可惜因為這球已無法回播，馬林魚最終還是以1分差敗給大都會。

康福托賽後說道：「從我的角度來看，這是一顆滑球，感覺像是越來越靠近我的身體，所以我轉身，也許是出於習慣，我的手肘有些抬起，並且只有擦到我手肘的護具。」不過主審事後也承認自己誤判，他說：「打者在好球帶內被砸到，我應該判他出局的。」

(中時新聞網)