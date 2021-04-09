台鐵太魯閣號事故案造成多人死傷，總統蔡英文在衛福部長陳時中陪同下，南下花蓮探視傷者，並到靈堂上香致意。對此，資深媒體人單厚之直言，陳時中陪同蔡英文到醫院探視傷者，勉強說得過去，但是要陳時中一起上香，並陪同台鐵召開記者會，說穿了不就是因為民進黨知道台鐵這起事故恐難善了，要借用陳時中的光環來減少責難，這種心態真是非常糟糕。

太魯閣號事故發生後，蔡英文3日在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、陳時中陪同下，到醫院探視傷者，並到殯儀館探視罹難者家屬。對此，單厚之6日在政論節目《關鍵時刻》上表示，陳時中陪同蔡英文到醫院探視傷患，勉強可以說和衛福部有關，但是開台鐵記者會和蔡英文去殯儀館上香，他不懂跟陳時中有何關係？這擺明就是要靠陳時中的光環，可能民進黨會較少受到責難。

單厚之表示，台鐵事故發生後，衛福部設立捐款專戶，提供管道給想捐款的民眾，但卻引起網友質疑，陳時中為此5日還出席台鐵記者會，親上火線說明專款用途，但問題是台鐵太魯閣號是人禍，而且受害者罹難者並不是災民，政府為何要募款？他今天回頭問，請問2014年和2015年復興航空空難，之後2018普悠瑪事故發生，那時政府都沒有發動募款，那些受害者難道都沒有心理復健和經濟的需求？

單厚之直言，政府會在這個時候發起募款很簡單，就是這起事件後續效應影響很大，所以要趕快藉由募款來轉移焦點，把人禍轉移到天災上，他覺得民進黨處理這起事故的心態很糟糕，如果民進黨真的有心想要改善台鐵，為什麼2.5億的邊坡預警沒法做，但卻拿得出10億補助去補助鳳梨？

(中時新聞網)