全台大旱，卻有一個地方不僅全境沒水庫，連缺水都不常發生。宜蘭市長江聰淵指出，宜蘭雖無水庫，但蘭陽平原本身「就是個得天獨厚的大水庫」，平常看不見的地下水、伏流水，成了宜蘭極重要水源。

台灣地區去年罕見無颱風侵襲，造成今年水情告急，中部主要水庫蓄水率見底，遭逢限水危機。江聰淵表示，他曾與天氣風險總經理彭啟明提過，宜蘭三面環山、一面臨太平洋，西高東低的地勢，讓河水幾乎一下子就流到海裡，水資源得來不易。

他進一步指出，宜蘭境內的河川其實跟台灣西半部很像，地勢陡、流域短、水速急；宜蘭雖然夏天有颱風、冬天有東北風，一年四季經常在下雨，故有「蘭雨」稱號，但雨水往往留不住。

幸好，宜蘭有一個蘭陽平原！江聰淵解釋，以蘭陽溪為分界，宜蘭的供水系統分為溪北的深溝給水廠，以及溪南的廣興給水廠，兩座給水廠又各擁數座淨水場、加壓站、取水站。

沒有水庫蓄水，在蘭陽平原地表下卻有一個由含水層和不透水層組成的巨大地下水區，「當溪水往下滲透到河床，經上層天然砂礫過濾後，便形成優質的伏流水及湧泉，是相當特別的水源」。

先天條件如此，後天使用更重要，水公司採「地面水優先、地下水備用」的策略，「蓄豐濟枯」，就能在水情緊急時確保穩定供水。不過宜蘭曾在2018年因降雨天數減少，難得的雨水又被高溫蒸發，「零限水」紀錄差點破功。

江強調，宜蘭不缺水，可是極端氣候所帶來的影響已是肉眼可見的程度，「老天爺總有不賞臉的時候，節今日之水，才能解明日之渴」。

(中時新聞網)