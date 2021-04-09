大陸截至7日報告接種新冠疫苗14907.1萬劑次，接種比例近10％。有不少民眾仍持觀望態度，甚至出消極心理。對此，官媒新華社發評論文章稱，近期雲南瑞麗再次出現本地個案為人們敲響警鐘，要想徹底戰勝病毒，疫苗接種不是一道選擇題，而是一道必答題，還未接種疫苗的人群要理性看待、盡快「應接盡接」。

新華社發表題為：莫讓「雜音噪音」影響新冠疫苗接種大局。文章稱，近期網路上出現許多「雜音」，例如當有領導幹部帶頭接種，有人就會說「你看，他們先用」；動員公眾積極接種，有人就會說「你看，拿我們當小白鼠」；免費接種，有人就會說「免費的東西誰知道好壞」；如果收費，有人就會說「憑甚麼收費，這時候還想著賺錢」；讓有緊急需求的人先接種，有人就會說「憑什麼讓他們先打」；如果大家一起接種，有人就會說「讓別人先打，我要延後看看，而且別人都打了，我就不用打了」。這些都是對疫苗接種的消極心態。

該文引述張文宏醫生曾指出「疫苗接種猶豫的情況普遍存在」。這與上述「雜音」推波助瀾有一定關係。為盡快構建免疫屏障，讓經濟社會生活、國際交往交流回歸正軌，盡快實現最廣泛的接種疫苗至關重要，「履行公民義務，當下一個重要體現就是理性認識接種、積極參加接種」。

文章又指，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾提到，新冠疫苗接種率要達到70％至80％才能產生群體免疫。然而，中國的接種比例不足10％，相比較，美國的新冠疫苗接種率已超過30％，英國40歲以上人群亦已基本完成接種，英美兩地群體免疫指日可待。

該文引述張文宏的分析，指出部分民眾對接種疫苗持猶豫態度，主要原因是中國疫情控制得比較好，認為風險不在身邊，「在對人類健康仍然是全新挑戰的新冠病毒面前，這種想法很危險」。文章強調，正如一些權威專家近期反覆強調，隨著世界範圍內的疫情得到顯著控制，各國之間的交流交往會逐步恢復，屆時如果中國尚未建立起免疫屏障，將會面臨更大的威脅。

(中時 )