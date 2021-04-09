高雄市議會今天開議，議長曾麗燕敲議事槌宣布正式開議。（柯宗緯攝）

高雄市議會第3屆第5次大會9日開幕，高市議長曾麗燕敲議事槌宣布開議，她點名，治安、空汙、工安三大議題，希望市府提出具體績效，讓市民信服，也能擺脫「慶記之都」汙名，讓市民幸福、有感。

陳其邁今早先拜訪民進黨團、無黨籍、國民黨團，也到正副議長室拜訪，陳其邁一見到曾麗燕就向她說聲「加油」，兩人握手合照後，簡單寒暄。

曾麗燕當面向陳其邁建言，現在百姓最想要得到的是空氣清淨，市府能夠在空汙防治落實，過去國病是肝癌，現在則是肺病，希望市府能重視空氣品質。

高雄市議會今天開議，會前市長陳其邁（中）拜會議長曾麗燕（左）。（柯宗緯攝）

曾麗燕也提到，最近高雄治安面臨很大的挑戰，不希望再聽到外界稱高雄是「慶記之都」，希望警察局長黃明昭，也能夠治安加把勁，讓治安更好。另外，太魯閣號出軌事件殷鑑，高雄正在如火如荼興建輕軌、捷運工程，希望加強工安，保障百姓安全。

陳其邁表示，上個會期感謝議會支持，同時向中央申請預算，總共爭取3.5億元汰換巡邏車，「否則追壞人都追不上」。他也會強化工安工作，而空汙方面，長期「南電北送」對高雄人不公平，能源政策必須調整，同時發展綠能、天然氣替代。

針對這次會期，陳其邁強調，市府最重要的工作是推動招商跟城市建設，這個會期會有很多墊付案，向中央申請的補助有些預算要送到議會來審議，他特別謝謝議會，在上個會期能夠很快地通過預算，且不分藍綠給予很大力的支持。

高雄市議會今天開議。（柯宗緯攝）

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