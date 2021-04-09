士林地檢署前驚傳暴力伏擊案件，1名68歲王姓女子9日上午疑在士林地檢署外埋伏多時，等遭一名27歲孫姓男子在外埋伏，當王女現身，準備進入開庭時，孫男持預藏的鋼條向對方襲擊，造成被害人胸部、手部受傷，現正在醫院包紮治療中，所幸意識清楚，暫無生命危險。

行凶的孫男稍後則自行前往士林分局蘭雅派出所投案，全案正由檢警持續釐清傷人動機中。

(中時 )