士林地檢署傳暴力 68歲女開庭前遭埋伏持鋼條狂毆 兇嫌投案 11:592021/04/09 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男進入士林地檢開庭遭埋伏持鋼條狂毆，兇嫌打完人立刻投案。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 士林地檢署前驚傳暴力伏擊案件，1名68歲王姓女子9日上午疑在士林地檢署外埋伏多時，等遭一名27歲孫姓男子在外埋伏，當王女現身，準備進入開庭時，孫男持預藏的鋼條向對方襲擊，造成被害人胸部、手部受傷，現正在醫院包紮治療中，所幸意識清楚，暫無生命危險。 行凶的孫男稍後則自行前往士林分局蘭雅派出所投案，全案正由檢警持續釐清傷人動機中。 NFL前球員槍殺5人後自戕 死者包括兩名幼童 向心共諜案查了500天 變洗錢案 (中時 ) #士林地檢署 #男子 #鋼條 #投案 #行凶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 04:102021/04/08 社會新聞 醉男痛打救護員 張麗善要求嚴辦 04:102021/04/08 地方新聞 關鍵工程車副駕移工「阿好」 法院裁定羈押禁見 16:362021/04/08 社會 男經營宮廟陣頭率眾組幫派 自製鯊魚劍、狼牙棒傷人遭逮 14:422021/04/08 社會 休旅車剛下交流道自燃成火球 駕駛乘客及時逃生 09:372021/04/09 社會 iFit神鵰俠侶婚變 腥夫偷吃多年好友買內褲按摩油同居 10:312021/04/08 社會 士兵持雷射筆照護專女舍 2女探頭一看：他對著我們玩鳥 11:482021/04/09 社會 怪手拉工程車鬆脫 駕駛都是李義祥 04:102021/04/08 焦點要聞 混血女模蔡瀞瑢設計仙人跳勒索 二審獲緩刑3年 15:392021/04/08 社會 李義祥上銬現身花蓮地檢署問訊 檢調再傳喚13人擴大偵辦 20:572021/04/08 社會 保養品扣押到過期 北檢要賠20萬 04:102021/04/08 社會新聞 社會熱門新聞 命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟 - 社會 轎車撞高雄輕軌 目擊者搖頭：車頭這麼大也貓下去 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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