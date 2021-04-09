第三十屆時報金犢獎國際競賽校園分享會，來到了2020年在金犢獎勇奪最佳新銳獎以及90件入圍的復興商工，由副校長陳效宗、實習處組長黃繹升帶領6位老師、300位超群之才，將於2021年共同在全球華人最大創意競賽中，力爭最佳學校金犢獎。

現場為今年推出策略主題做詳細說明，主題包括:旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢台城市旅遊形象設計獎等十個題目。透過這次的詳細說明以及得獎作品的示範，讓學生更了解如何看懂策略，做出吸晴作品。

復興商工副校長陳效宗在受訪中表示，學校有廣設科、美工科、美術科以及室內設計科等，因此在媒體傳播的教學層面上，同學能在台灣參加到金犢獎這樣的國際競賽，不僅能貼合教學方針，更能透過實戰演練增加未來的競爭力。長久以來復興商工都是最佳學校金犢獎的代表，因在校生多達三千人，相同領域中的同儕都能互相砥礪切磋，因此復興商工的學子皆展現優異的實力與經驗，在金犢獎屢獲佳績。

復興商工陳效宗副校長勉勵同學應把握良機，專心聆聽金犢獎策略單內容，並結合策略與創意拔得頭籌。(圖/時報獎執委會提供)

在金犢三十慶祝活動「金犢三十回娘家」中，特別邀請奧美集團創意總監吳至倫，以及於29屆時報金犢獎榮獲最佳新銳獎的曾艷蓁同學，來到校巡現場為學弟妹嘉勉。在奧美集團身經百戰的吳至倫，特別以「創意復興」作為開場，告訴學弟妹要培養好的創意，讓創意得以復興，也讓復興更有創意。並以精準度、感染力、啟發性及時代感四個重點作為主軸，依序梳理做好創意的原則，並運用許多口碑載道的廣告實例，讓在場的年輕一代都興致勃勃、引人入勝。

畢業於復興商工，現任奧美集團的創意總監吳至倫，今日藉由金犢三十校友回娘家的活動，回母校給予學弟妹們勉勵。(圖/時報獎執委會提供)

去年榮獲最佳新銳獎的曾艷蓁同學，於現場和學弟妹分享她在創作時總共歷經三次修改，連續七天的挑燈夜戰、在沙發上累到睡著，終於在創作出第四個版本的作品後，獲得老師的肯定，同時也在全球數千件新銳作品中脫穎而出。曾同學強調，在學生時期能受邀前往中視攝影棚進行頒獎典禮，絕對是畢生難忘的一次經歷，而且現場有許多知名的大學老師都穿著正裝出席，讓置身現場的她雀躍不已，因此鼓勵大家踴躍參賽，共同為學校也為自己爭取這份無上的榮耀。

復興商工曾艷蓁同學，於29屆時報金犢獎榮獲最佳新銳獎，大會特邀上台為學弟妹嘉勉，這些經歷鼓舞全場學生，激起強烈鬥志。(圖/時報獎執委會提供)

金犢三十周年系列活動「群星共創賀金犢」中，復興商工巧妙運用許多繪畫技法，透過筆觸的交疊、明暗對比的呈現，創作出令人矚目的優秀作品，這些作品象徵著同學們時刻秣馬厲兵，並與同儕互相砥礪前行，相信復興商工的學子未來可期。

復興商工同學時刻互相砥礪，拔得頭籌指日可待。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日。更多參賽詳情，請見

(中時新聞網)