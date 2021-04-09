技嘉(2376)3月營收110.1億元，創歷史單月新高，年增74.48%；累計Q1營收為283.65億元，年增64.6%。今早技嘉股價重回百元大關，表現優於大盤。
技嘉去年營收845.92億元，繳出年增36.92％的成績，受惠疫情影響帶動居家辦公與線上學習趨勢，推升主機板營收貢獻增逾一成，法人估今年技嘉營收將挑戰千億大關。
技嘉今年各產線有望持續成長，上半年居家辦公趨勢延續，帶動主機板業務向上，公司對伺服器業務也訂下高成長目標，預期每個區域皆能成長。
英特爾第11代Rocket Lake平台CPU正式上市，台系主機板廠旗下500系列新品亦接續推出，海外經銷通路已接獲台系主機板龍頭廠華碩通知，4月起涉及英特爾相關現貨主機板型號皆將再調漲，部分超微AMD的中低階型號主機板將同步調漲，漲幅約5～10％。
(時報資訊)
#技嘉 #主機板 #千億大關 #伺服器業務 #Rocket Lake
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。