技嘉(2376)3月營收110.1億元，創歷史單月新高，年增74.48%；累計Q1營收為283.65億元，年增64.6%。今早技嘉股價重回百元大關，表現優於大盤。

技嘉去年營收845.92億元，繳出年增36.92％的成績，受惠疫情影響帶動居家辦公與線上學習趨勢，推升主機板營收貢獻增逾一成，法人估今年技嘉營收將挑戰千億大關。

技嘉今年各產線有望持續成長，上半年居家辦公趨勢延續，帶動主機板業務向上，公司對伺服器業務也訂下高成長目標，預期每個區域皆能成長。

英特爾第11代Rocket Lake平台CPU正式上市，台系主機板廠旗下500系列新品亦接續推出，海外經銷通路已接獲台系主機板龍頭廠華碩通知，4月起涉及英特爾相關現貨主機板型號皆將再調漲，部分超微AMD的中低階型號主機板將同步調漲，漲幅約5～10％。

(時報資訊)