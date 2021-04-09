立法院院會9日三讀通過有關「房地合一2.0」的「所得稅法」部分條文修正案，明定2016年後取得的房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45％，逾2年、未滿5年出售課35％，並自2021年7月1日起生效。

另外，境內企業也納入房地合一2.0，境內個人、企業短期交易課35％以上重稅，由二年延長為五年，二年內出售課45％，超過二年、未逾五年出售課35％，按政院版通過，僅在企業部分增訂排除條款，因財政部公告的非自願因素出售持有期間五年以內房地，及企業以自有土地與其他企業合作興建房屋，自土地取得日起算五年內完成銷售，可適用20％稅率。

立委曾銘宗在三讀後發言表示，所得稅修法將可穩定房市發展、達成居住正義，然而囤房稅是重要配套，國民黨將加速推動囤房稅立法。另外，全台有超過300萬位民眾正租賃房屋，比起有能力買房者，這些人更需要政府投入精力關心，國民黨將推動建立「租賃市場的公開機制」，保障更弱勢族群，真正落實全民居住正義。

(工商 )