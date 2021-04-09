麥當勞德州門市本月將增聘2.5萬人 12:212021/04/09 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞8日（周四）宣布，該速食連鎖店德州所有門市4月合計將增聘2.5萬人。 麥當勞表示自4月13～15日將舉行為期3天的徵才活動，將募集一般員工與管理職。 去年因疫情影響，麥當勞有數周時間僅供應得來速、外帶、外送服務，隨後門市重新開放用餐，於是在全美約增聘26萬名餐廳人員。 麥當勞在美國合計有1.4萬家餐廳，每年夏季會召募數千名員工，吸引許多高中與大學生應徵。 《生醫股》電商平台大補 軒郁3月營收年增逾5成 購物節發酵 軒郁3月營收1.29億 年成長52％ (工商 ) #麥當勞 #門市 #增聘 #德州 #員工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭邊境俄軍人數達2014年以來最高峰 美艦將部署黑海 11:352021/04/09 國際 《鋼鐵股》東明Q1營收年增5成 H1出貨續看旺 11:252021/04/09 財經 OEM事業給力 東陽3月營收16.89億元創近15個月新高 10:302021/04/09 財經 3月表現年增雙位數 16檔傳產業績飛升 股價猛攻 04:102021/04/09 財經要聞 1分鐘讀財經》3月營收飆雙位數 16檔傳產股猛攻 08:242021/04/09 財經 《生醫股》商用重返正成長 喬山首季營收年增逾3成 08:192021/04/09 財經 AZ本月開放旅遊門診自費施打 04:102021/04/09 焦點要聞 《電腦設備》緯穎3月營收年增逾4成 Q1毛利率將維持8％ 09:262021/04/09 財經 竹1線將拓寬 新豐往返台61更順暢 04:102021/04/09 地方新聞 《其他股》鈺齊3月、首季營收 雙創同期新高 08:192021/04/09 財經 《鋼鐵股》久陽Q1營收年增逾2倍 多元布局續看旺 08:192021/04/09 財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍攻台演習 凸顯斬首能力 - 產業財經 - 旺報 台積填息 台股除息行情提前引爆 - 財經要聞 - 工商時報 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。