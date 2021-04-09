麥當勞8日（周四）宣布，該速食連鎖店德州所有門市4月合計將增聘2.5萬人。

麥當勞表示自4月13～15日將舉行為期3天的徵才活動，將募集一般員工與管理職。

去年因疫情影響，麥當勞有數周時間僅供應得來速、外帶、外送服務，隨後門市重新開放用餐，於是在全美約增聘26萬名餐廳人員。

麥當勞在美國合計有1.4萬家餐廳，每年夏季會召募數千名員工，吸引許多高中與大學生應徵。

(工商 )