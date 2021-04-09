摩斯漢堡(安心食品)榮獲農業委員會農糧署「農糧產品績優企業」，由農糧署署長胡忠一頒發，副總經理福光昭夫出席代表領獎。摩斯漢堡為台灣第一家主打專賣米漢堡的速食業先驅，自1991年起推出來自台灣在地好米的米漢堡，至今已販售超過1億個，近30年賣出的米漢堡可疊出1萬棟台北101的高度，顯見台灣人對米食的高度熱愛。

摩斯漢堡與行政院農業委員會農糧署共同合作推出多樣米食產品，研發特色米糧亮點產品，以行動支持台灣農業發展。隨著時代演進，摩斯米漢堡選用台稉九號優質有機米，2017年為因應消費者健康飲食需求，特選「穀類界紅寶石」之稱的台東紅藜，開發製成藜麥米板。

2018年研發「義式牛肉米麵堡」，以100％台灣米穀粉製成螺旋米意麵，再經獨特加工過程揉捻壓製成型，成為新型態的米麵板，獨特創意讓米食更具視覺與口感變化，讓消費者有各式選擇。

摩斯漢堡以自創的「米漢堡」系列餐點及講求「現點現做」、維持餐點品質成速食界最大特色，更致力於新型態米食產品的研發，僅數年之間即開發出眾多以稻米為主原料的產品，除了深受民眾喜愛的主食類米漢堡、米麵堡，也有口感層次豐富、香濃滋味一入口就停不下來的點心類抹茶紅豆米派、稻香戚風米慕斯等產品，銷售成績不斐。

摩斯漢堡更於2020年六月份推出研發已久的米食主打新商品，全新亮相米食甜品「米斯球」，其外層香酥、內層鬆軟的獨特雙層口感，大大滿足了熱愛米食的老饕們愛嚐鮮、愛挑剔的嘴。

摩斯漢堡秉持經營理念「貢獻人類、貢獻社會」，未來除了繼續加強與台灣農漁業積極合作，發掘更多優良的在地新鮮食材，努力為消費者品提供安心、安全、健康、美味的餐飲服務，帶給消費者更多元的米食選擇。

(中時 )