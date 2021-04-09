美國在區域緊張升高之際，據報派一艘兩棲攻擊艦到具主權爭議的南海水域，進一步加強在南海的軍事部署，還發出艦上官兵實彈演訓的照片，秀肌肉意味濃厚。

香港「南華早報」昨晚報導，根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）推特訊息，衛星影像顯示，美國兩棲攻擊艦梅金島號（USS Makin Island）兩棲待命支隊從7日晚間到昨天凌晨駛經馬六甲海峽進入南海，隊內還有兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego）。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）昨天推文寫道，梅金島號艦上官兵參與「實彈演訓」並附上照片，以及主題標籤「自由開放印太」。

美中近日都已派航空母艦進入南海，美軍航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）6日和7日與馬來西亞進行演習；中國遼寧號則經日本西南方的宮古海峽，在台灣附近進行所謂的「例行性訓練」。

部分專家分析，美國在鄰近中國的海域部署海軍，是美國總統拜登政府在向區域盟友和北京當局釋出訊號，顯示美國致力在區域維持軍事部署以抗衡中國。

報導還說，在前美國總統川普卸任後，北京當局原本希望與華府關係將有所改善，但如今美國在拜登執政下，於印太地區的軍事活動並沒有明顯改變。

中國軍事評論員宋忠平表示：「鑒於中美關係相對緊繃，美國會持續在中國附近投入更多軍力，尤其重心轉向南海和西太平洋地區的情況很正常。」

美軍驅逐艦馬侃號（USS John McCain）也在7日通過台灣海峽。中共解放軍東部戰區隨後發表聲明說：「美艦此舉向『台獨』傳遞錯誤信號。」

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，這不是第一次有美國兩棲待命支隊駛經南海，但鑒於目前南海局勢緊張，美方此舉具有重要意義。許瑞麟說，羅斯福號在南海活動加上梅金島號，「顯示美國對區域的安全承諾，尤其是對菲美同盟的義務」。

宋忠平表示，美軍印太司令部3大艦隊（第三艦隊、第五艦隊、第七艦隊）負責的防區在川普執政時期變得模糊，以增加戰鬥力。他說，梅金島號從印度洋轉調到南海、從第五艦隊進入第七艦隊行動區，就反映出調動彈性。

他還說，美軍印太司令部下的第三艦隊實際戰力最強，因此既然他們得將戰力直接投射到印太地區，主要目標是持續將第三艦隊戰力轉到第七和第五艦隊行動區，「我個人認為梅金島號可能會經南海和太平洋到聖地牙哥母港，而且在行駛時將必須進行演習」。

(中央社)