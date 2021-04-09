目前效力道奇隊的賽揚獎強投包爾(Trevor Bauer)昨天對運動家先發的比賽中，用球遭主審沒收，根據美媒《The Athletic》權威記者羅森索(Ken Rosenthal)爆料，大聯盟是要收回包爾所用的球進行調查，因為上面有不明痕跡且黏黏的，質疑有在球上塗抹物質作弊，新聞一出引發譁然，包爾對這些質疑相當不滿，在推特上直接回擊。

根據《The Athletic》報導，球上面有明顯痕跡而且很黏，因此裁判將球收了起來準備調查，不過也說聯盟無法確定球上的痕跡是否跟包爾有關。大聯盟在開季前才向各隊發備忘錄，今年開始採用科技化方式抓作弊，主要用「Statcast系統」監控球的轉速是否有異狀，且不論在比賽期間或之後發現，只要有證據就會開罰，剛開季沒多久大聯盟就有抓作弊行動。

一直以來大聯盟有不少投手在手上抹松焦油等物質，讓手與球之間產生更多黏性、摩擦力，這可幫助他們所投出的球轉速增加，但這被視為作弊的一種方式，但上個月聯盟發了備忘錄要嚴抓投手後，包爾就已經很不滿，在YouTube上發布了一段23分鐘影片反駁。

「場上有很多守備員身上都有其他裝備，如果比賽用球上面有沾東西，要如何證明是投手做的，而不是來自捕手手套、三壘手手套？」包爾強調他並不是因為聯盟要執行這些動作而有不滿，而是質疑聯盟要如何做到公正，「或者是球剛好碰到了打者球棒上的油或其他物質，那該怎麼算，這是完全合法的，但卻會責怪投手用異物。」

包爾拒絕接受《The Athletic》的採訪，不過他的經紀人盧芭（Rachel Luba）先在推特上評論這件事，「為那些製造虛構故事的人鼓掌」，包爾稱那些不實報導是「八卦寫手的誤導性報導和標題黨頭條來騙點擊率」，對這些指控嗤之以鼻。

(中時 )