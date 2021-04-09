台鐵太魯閣號事故之後，改革台鐵聲浪再起！台灣鐵路工會9日呼籲解除北高直達車次限制，將普悠瑪、太魯閣列車移撥至西部幹線，雖然速度比不上高鐵，但是不用轉車到市區，是高性價比的選擇，能與高鐵競爭。

台鐵工會表示，台鐵改革不用等，現在就可開始，「先有競爭力，台鐵才會有動力！」工會呼籲解除台北至高雄直達車對開車次限制，同時解決花東一票難求困境。

北高直達車方面，目前台鐵停靠較少站的直達車，每天有1班普悠瑪列車從南港往返屏東枋寮，從南港到高雄，中間停靠松山、台北、板橋、桃園、台中、嘉義、台南等站；若旅客從台北車站上車，到高雄約3小時38分鐘，單程票價843元、早鳥票505元。工會建議，若有些車次減少中停車站，則台北到台中可以縮短到1個半小時之內，票價僅375元、早鳥票225元（高鐵47分鐘至64分鐘，700元）；台北到高雄可以縮短到3小時之內，票價僅843元、早鳥票505元（高鐵1小時34分鐘至2小時14分鐘，1490元，8折早鳥票1192元）

台鐵工會表示，若能解除北高直達車次限制，雖然台鐵的速度比不上高鐵，但優勢是可以直接到高雄市區，不像高鐵還要轉車到市區，對民眾來說，是高性價比的選項。

至於要開多少班次？工會認為應該要增加到能與高鐵競爭的數量，初期只要提供高鐵一半車次即可（高鐵1天約200 車次），為全台提供低廉、快速遠程運輸，今年6月新自強號EMU3000 抵台後，60編組投入營運，可全日提供與高鐵相同車次。

普悠瑪號及太魯閣號移至西部後，為何可解決花東一票難求情形？工會解釋，東部幹線可全面使用高運量的E1000型PP自強號，因E1000型PP自強號可掛12節車廂，每節52個座位，一列就有624個坐位，而普悠瑪及太魯閣一列都只有8節車廂，各都只有372個座位。

台鐵表示，目前全力投入罹難者家屬與受傷旅客關懷協助、搶修與善後復原，會研議工會提出的改革建議。

(旺報 )