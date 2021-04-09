買房必須量力而為，如果收入不高、積蓄不多硬要買房，可能成了被沈重房貸壓垮的屋奴。近日有名女網友發文哭訴，她與丈夫為了省錢住在娘家，卻被公公婆婆強逼拿出積蓄買房，而且房子還要登記在老公的名下，就連丈夫也對她嗆聲：「不買房就離婚」，讓他感到心力交瘁。此文曝光引起網友熱議，有人留言勸原po母湯：「等妳的存款被花光，他還會有超過100種理由要離婚」。

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己很努力賺錢，想盡可能增加收入， 但目前存款與收入還是讓她覺得很無力，為了努力工作賺錢，只好把小孩託給公婆照顧，婚後與老公一起住娘家，因為她如果沒上班，家裡收入就會負收入。

原PO無奈說：「儘管如此，我那不解世事的老公跟婆家，還是逼著我們買房子，可是根本買不起是要買什麼房子？」，她表示，家裡現在狀況並不寬裕，但婆家依舊認為應該買房，而且老公堅持要找28坪、3房的格局，如果錢不夠，就用她婚前的存款繳房貸，但房子必須登記在丈夫名下，老公甚至對她嗆聲：「不買房就離婚」，讓她聽後心都涼了。

此文一出立即引起網友議論，不少人紛紛留言勸說「不買離婚後妳還有存款，買了離婚後妳啥都沒有」、「問妳老公，他願意出多少買房，如果只出一張嘴就閉嘴」、「不買房就離婚，妳老公講這種話代表等妳存款用光了，他就會找100種理由要離婚，千萬不要做傻事懂嗎？」、 「妳老公住娘家、吃娘家、用娘家，還好意思叫妳出錢買房，還不能登記妳的名字，根本是把妳當提款機」。

(中時新聞網)