荷蘭科技投資公司Prosus周四表示，出售中國遊戲和社群媒體公司騰訊2%股份，讓公司獲利146億美元。

Prosus董事長Bekker在完成交易之後的聲明稿指出，對騰訊及其團隊的信心是堅定不移地，然而Prosus還是需要為核心業務和新興產業的成長提供資金。

據港交所的資料，Prosus以每股595港元出售騰訊1億9189萬股，對騰訊持股降至28.9%。該價格較騰訊周三股價約折讓5.5%。騰訊股價今年上漲約10%，周四股價下跌2.5%。

馬化騰在聲明稿表示，將Prosus視為多年的共同策略夥伴；騰訊尊重和理解Prosus的決定。

Prosus已承諾未來三年不會進一步減持騰訊股票。

Prosus執行長Dijk表示，公司已經有潛在收購目標；食品運送是公司重要的關注點；另外教育科技(Edtech)或教育軟體也是重要領域；金融科技同樣也是，因此公司有許多投資機會。Prosus目前的投資興趣在於線上食物配送平台、分類廣告市集，和數位支付業務。

(時報資訊)