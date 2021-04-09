彰化縣政府今年特別在香案前準備壓轎金，12下午13起在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放大家索取，總共兩萬份，送完為止。（吳敏菁攝）

彰化縣政府今年特別在香案前準備壓轎金，12下午13起在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放大家索取，總共兩萬份，送完為止。（吳敏菁攝）

彰化肉圓是繞不過美食。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

爌肉飯是彰化出了名美食，各家各有特色。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽今晚起駕，再次掀起萬人轟動，不少人都爭搶壓轎金當平安符，彰化縣政府今年特別在香案前準備壓轎金，12下午13起在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放大家索取，總共兩萬份，送完為止。

縣長王惠美表示，大甲媽遶境全國矚目，也是全球最大的宗教盛會之一，大甲媽神威遠播，大家一起懷著虔敬的心祈福，企盼天降甘霖，「疫情早日退散」。讓士農工商各行各業都能興旺。

「做一個有素質的香客，媽祖更加保佑」王惠美表示，往年大甲媽祖遶境期間，縣府都提供縣府中庭供香客休憩的空間，但因應疫情關係，人數控管300人，此外，每次進香都會製造上百噸垃圾，造成清潔人員非常大的負擔，期望香客攜帶環保碗筷等，節能減碳做環保，並做好垃圾分類。也特別呼籲節約用水，度過缺水危機。

大甲媽10日晚間9時30分將駐駕於彰化市南瑤宮、回程4月15日將駐駕於北斗鎮奠安宮、4月16日駐駕於彰化天后宮，大甲媽駐駕的3間宮廟也都歷史悠久、香火鼎盛，聚集了不少彰化在地的經典美味，「與神同行」體會最熱情的彰化。

一說到彰化，彰化肉圓是繞不過美食，爌肉飯也是，其他小吃還有蛤仔麵、肉包、貓鼠麵、素食麵等，古早為的麻糬及桂圓蛋糕是到彰化市必買的伴手禮。

北斗鎮特色美食也琳瑯滿目，北斗肉圓與彰化肉圓有別，也有死忠粉絲，還有高麗菜飯、肉乾及酥糖，是不能錯過味道。

(中時 )