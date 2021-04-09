5G及WiFi 6扮推手，砷化鎵磊晶廠—全新(2455)第1季合併營收達8.89億元，創下單季歷史新高，由於客戶訂單強勁，短期內難以緩解，且6月起蘋果新機可望啟動拉貨，加上車用LiDAR出貨逐步放量，全新今年營運展望樂觀，歐系外資最新報告也看好全新，給予目標價155元。

5G換機潮啟動，且WiFi 6應用日增，推升全新3月合併營收突破3億元關卡，達3.41億元，月增24.45%，年增52.47%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為8.89億元，年成長36.88%，亦是單季歷史新高。

在車用LiDAR部分，全新已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，過去是半年交貨一次，不過隨著自駕車及電動車需求增溫，目前客戶拉貨從半年一次增加為一季一次，出貨狀況優於預期，車用LiDAR相關光電產品可望與微波產品成為全新未來營運兩大成長支柱。

展望第2季，全新表示，目前客戶訂單強勁，短期無法緩解，公司已啟動擴產，將研發機台轉為量產機台，公司現有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產，只要客戶有需求，公司會持續擴產，3月合併營收不是營運的高點。

歐系外資表示，全新與所有主要IDM和無晶圓廠合作，擁有多元化的客戶群，因此不受華為禁令的影響，我們認為今年下半年iPhone 13超高頻段5G PA(目前由Skyworks獨家供應)潛在配置變化將使全新受益，在新供應商中分配得到更高，這可能有助於抵消非蘋陣營潛在庫存消化風險，且全新內部工程設計能力正協助公司在WiFi 6和大陸RF客戶中取得更多市佔，支撐公司在2022年營收增長。

除了5G，全新已與美國和大陸LiDAR廠合作用於車用產品，此部分將於2023年到2024年開始看到更多的貢獻；由於營收及利潤率提升，我們將2021年到2022年的每股盈餘提高5%到6%，並將目標價調高至155元，激勵全新今天盤中股價逆勢走高。

(時報資訊)