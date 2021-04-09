大同(2371)集團變天後，仍由前大同董事長暨總經理林郭文艷擔任董事長的上市關係企業僅剩下精英（2331），市場傳出近期精英高層人事將有異動。最快在今年6月股東會前，精英董、總職務就會有新名單。

精英今年股東會將進行董監改選，大同新公司派順勢依原改選時程，將提出新董事會名單於股東會進行投票，再讓大同公司派人士正式進駐。

近期精英大股東之一的寶成國際陸續公告出脫對精英的持股，寶成國際集團透過旗下寶成工業（9904）、寶祥投資、倍利開發及松明投資等子公司共持股精英達股近1.08億股、持股比19.35％，為僅次於大同（持股比27.35％）的第二大法人股東。但今年3月以來，寶成數度公告出脫對精英持股，旗下包括寶祥投資與倍利開發，陸續於3月間出脫共2.13萬張，初估加總的處分利益約達2.67億元，整體持股比則降至15.51％。而4月2日寶成又再公告將出脫精英持股不超過1.8萬張，影響近3％持股。

大同新公司派欲撤換林郭文艷的消息沸沸揚揚，從第二大股東也陸續出脫大同持股來看，林郭文艷要保住董座職務機率極低。此外，精英總經理楊龍光，則傳出已提出退休申請。

精英去年受惠宅經濟營運翻轉獲利，累計全年度合併營收259.95億元、年減8％，稅後淨利年增37％、達6200萬元，稅後每股盈餘順利守住正數、為0.11元，亦站上近三年高點。

(時報資訊)