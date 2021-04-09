《商情》周五玉米電子盤漲跌互現 12:172021/04/09 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五玉米電子盤漲跌互現，盤中振盪從前一交易日的一周高點回落，交易商指出強勁的需求預期推動本周漲逾3%，且可望連續第二周上揚，不過投資人仍先行獲利了結，但市場仍對美國播種問題，抱持非常樂觀情緒。 周五(4/9)截至台北時間11:55，交易最活躍的小麥期貨持平，報628.75美分，大豆期貨跌0.19％，至1412.50美分，玉米期貨跌0.09%，至579.25美分，盤中最高來到581美分，最低來到577美分。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤漲跌交錯 《商情》獲利了結 黃金亞洲電子盤回跌 (時報資訊) #上揚 #電子盤 #漲跌 #互現 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股早盤站上萬七關卡 再創新高點 09:272021/04/09 財經 自行車族群早盤漲跌互見 10:212021/04/09 財經 《商情》供應擔憂及美元下滑 期銅價格上揚 09:442021/04/09 財經 最大產銅國智利封國 陸銅業股全線走揚 04:102021/04/09 全球財經 《盤中解析》衝關賣壓出籠 萬七曇花一現 10:512021/04/09 財經 4月好康買車送空氣清淨機 04:102021/04/09 時尚消費 富櫃200主題業績發表會今登場 同致、兆利、宜鼎秀業績 10:122021/04/09 財經 公司債發行 首季達737億 04:102021/04/09 金融．稅務 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨漲跌互見 10:182021/04/09 財經 《電子通路》新業務待發＋產能短缺 大聯大遭外資降目標價至45元 11:432021/04/09 財經 陸社保基金 大力增持醫藥生物、電子 04:102021/04/09 全球財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 太陽能曾被陸打趴變壁紙 謝金河曝這3家在台生根 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 台積填息 台股除息行情提前引爆 - 財經要聞 - 工商時報 《其他電子》半導體及SpaceX助攻 昇貿今年業績撐竿跳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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