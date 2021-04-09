周五玉米電子盤漲跌互現，盤中振盪從前一交易日的一周高點回落，交易商指出強勁的需求預期推動本周漲逾3%，且可望連續第二周上揚，不過投資人仍先行獲利了結，但市場仍對美國播種問題，抱持非常樂觀情緒。

周五(4/9)截至台北時間11:55，交易最活躍的小麥期貨持平，報628.75美分，大豆期貨跌0.19％，至1412.50美分，玉米期貨跌0.09%，至579.25美分，盤中最高來到581美分，最低來到577美分。(商品行情網)

(時報資訊)