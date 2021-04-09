新竹高商女子籃球隊繼108學年度成為HBL全國高中乙級籃球聯賽女子組冠軍後，今年在109學年度完成二連霸，創下學校的校史紀錄，另外，也囊括賽事最佳教練(陳姿汶) 、助攻后、抄截后(鄭芯昀) 、阻攻后(蔣宛儒)鄧個人獎項，堪稱本屆賽事最大贏家，校方特別邀請籃球委員會鍾淑英主委、林耕仁市議員、沈施俊總幹事及贊助廠商六角國際王麗玉執行副總、李麗珍副總，東門國小許哲峻主任、培英國中陳煒銘主任等來賓共同見證這得來不易的好成績。

圖為新竹市議員林耕仁，全力挺球員，讓運動健將們能持續有更好的發展。（圖：活動現場拍攝）

六角國際王麗玉執行副總是新竹高商校友，致詞表示，對於學妹們的表現感到驕傲，尤其是那種關關難過關關過的鬥志更是讓人激賞，身為校友感到非常的驕傲。

林耕仁市議員則說，去年和今年他都共同見證新竹高商女籃奪冠，他詼諧的說..去年問隊員們今年可以連霸嗎?大家說可以，果然今年就履約二連霸，所以大家非常有誠信，逗得現場笑聲一片，接著，林議員表示，新竹市的籃球運動持續蓬勃發展，他特別感謝在每一級籃球默默付出的教練、老師、選手、防護員，和提供資源的贊助人，他認為未來要將每一層級環環相扣，留下優秀人才並吸引外地選手投靠，打造新竹市為籃球殿堂，變成城市新亮點，他會當所有籃球人的後盾，讓大家無慮的向前衝。

籃委會鍾淑英主委則表示，新竹高商的選手們是非常難得的，很多人都認為運動選手的學業成績應該都不好，但這群球員們，不但籃球打得好更是品學兼優，是最好的模範，而學校的大力支持更是功不可沒，全校師生眾志成城，榮獲冠軍時實至名歸。

六角國際及新竹籃委會頒發獎勵金，激勵選手們繼續努力，所有與會來賓則和女籃隊員共同預約明年三連霸。

(中時新聞網)