蔡姓駕駛行經台北市辛亥路一段的迴轉專用道，因路面畫有左轉箭頭，但蔡男未打方向燈，因而遭後車檢舉，挨罰1200元。他不服提告抗罰，台北地院行政訴訟庭認為，該蔡男沿著迴轉專用道行駛，只是照著道路原方向行駛，並未切換車道或與其他道路交叉，不需打方向燈，因此判決撤罰，可上訴。

蔡男2020年5月21日上午7時許，行經在台北市辛亥路一段的迴轉專用道，轉彎時未打方向燈，因而遭後車檢舉，台北市交通事件裁決所遂依「駕駛人未依規定使用方向燈」違規事實開罰1200元，蔡男不服，循序提起行政訴訟。

蔡男主張，他行駛的迴轉專用道，直接銜接往辛亥路地下道專用車道，未與其他路段或車道交叉，也未匯入主線車道，他只是循道路彎曲線型在同一車道轉彎，要求使用方向燈不太合理。

交裁所抗辯，轉彎應先打方向燈，是強制課予駕駛人應遵守的義務，並非以駕駛人主觀認定後方車輛是否得預測前車動向，而自由決定是否要打方向燈；該迴轉道地面畫有清晰可辨的左轉箭頭，蔡男卻未打方向燈，違規事實明確。

法官指出，根據交通部路政司去年8月28日的函釋意旨，應使用方向燈的「行車轉向」，是指車輛軌跡非依原方向繼續行駛的情形，汽車行經彎道時，若車輛是照著該條道路線型轉彎行駛時，就不屬於轉向行為，駕駛人不需顯示方向燈。

法官認為，本案迴轉專用道就屬於這類道路，與轉彎、T字、Y字或十字路口的狀態不同，蔡男沿著該條道路線型轉彎行駛，不構成「轉彎時未依規定使用方向燈之違規」，因此判決撤罰。

(中時 )