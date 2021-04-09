一名85歲老婦過去曾有高血壓問題，穩定控制後卻常頻繁喘氣，甚至胸悶痛、呼吸困難，後經醫師確診是主動脈瓣膜狹窄；醫師提醒，若疏忽未治療，可能演變成重度狹窄甚至猝死。

國泰綜合醫院心血管中心部副主任黃啟宏今天指出，主動脈瓣膜由3個瓣葉所組成，在人體循環系統中扮演心臟血流通往全身的大門，除先天結構異常外，主動脈瓣膜也會隨年齡增長鈣化，進而狹窄，就像年久失修的厚重門板，開口會愈來愈小，心臟能輸出的血液也越來越少，許多症狀恐伴隨而來。

國泰醫院曾收治一名病患，是一名高齡85歲、且有高血壓問題長達20年的老太太，雖經規律用藥穩定控制血壓，但近半年來走路不到50公尺就很喘，甚至出現胸悶痛、呼吸困難，所以幾乎足不出戶。

國泰醫院指出，老太太原本認為既然血壓控制正常，出現喘氣應該只是老化、體力變差，起初並不以為意，直到近日突然昏倒，就醫後經醫師安排檢查才確診是「重度主動脈瓣膜狹窄」。

黃啟宏指出，多數病人在輕度主動脈瓣膜狹窄時並沒有症狀，但隨著狹窄程度愈來愈厲害就會出現呼吸困難、頭昏、暈厥、心絞痛等不適症狀，嚴重甚至導致心臟衰竭，而當出現這些症狀時，病人平均存活時間往往剩下不到2年，可見嚴重主動脈瓣膜狹窄，不僅影響病人生活品質，更可能威脅生命，宛如隨身帶著不定時炸彈，隨時有猝死風險。

黃啟宏也提到，以往外科開心手術是解決此疾病的唯一方法，但傳統開心手術須將心臟打開置換主動脈瓣膜，年紀大或合併有多重器官系統疾病可能無法承受，現行則有「經導管主動脈瓣膜置換手術」，能藉由心導管方式將新的主動脈瓣膜經由周邊動脈沿血管擺至定位而植入心臟。

黃啟宏表示，此手術優點是手術過程中心臟不須停止跳動、不須切開胸骨、大幅縮短手術時間，且病人復原較快、住院時間縮短，能大幅降低手術及麻醉風險，因此對有嚴重主動脈瓣膜狹窄、年紀大，且手術風險高的病人，「經導管主動脈瓣膜置換手術」提供另一種有效且相對安全的治療方式。

黃啟宏提醒，若發現家中有高血壓病人血壓雖逐漸正常，但卻出現很喘、胸悶痛、呼吸困難、頭昏、暈厥等症狀時，請家人務必特別留意並諮詢專科醫師。（編輯：陳政偉）1100409

(中央社)