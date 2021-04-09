承包台北市公園處清潔工程的卉欣有限公司，2年前被抓到用舊照詐領1500多萬元，公司負責人上月遭檢方以詐欺罪諭令5萬元交保，市長柯文哲發現該廠商還有市府標案，氣到拍桌飆罵。柯文哲9日抱怨，法律沒有三審定讞，不能說有罪，問題是台灣司法又很慢，現行法律制度下有很多要想辦法克服。

柯文哲今視察忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程，被問及廠商有前科卻還有市府標案，他表示，台北市工程慢慢朝最有利標前進，最有利標跟最低價格標的取捨，也要思考看看。

他指出，常常法律沒有三審定讞，不能說有罪，問題是台灣司法又很慢，拖好幾年，才會變成說不對，問題是判刑出來是幾年後的事，所以要想想看，在現行法律制度下有很多要想辦法克服。

至於限制投標是否未審先判？柯文哲說，這是一個問題，府內也在想怎麼解決。

副市長彭振聲補充說明，現行《採購法》有101條款，廠商犯錯工程會認為違反101條款，可以限制投標，這是目前的法令，所以要經過查證，在沒有證據前政府不能說不能投標。

(中時 )