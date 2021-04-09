台中市實施「供5停2」分區限水，劃入乙區的神岡區一家工廠遭檢舉違法抽取地下水，連月以來水車進出至少百趟。台中市水利局6日接獲通報，立即派員稽查，確認未取得水權的水井並抽取地下水，即依水利法第93條每日處以新台幣12000元，至今累計開罰48000元，後續將連續開罰及以竊水移送法辦，決不寬貸。

水利局接獲民眾檢舉神岡區豐工路701號有水車出入，6日派員到場查勘，確認現場有未取得水權的違規水井，並有抽取地下水情形，因違規事實明確，水利局即依水利法第93條擅行取水之規定，對行為人每日處新台幣12000元。

水利局表示，6日至今累計開罰48000元，並禁止再取水，後續將持續稽查，若發現再行取水，將以竊水移送法辦。

台中市水利局查獲神岡一家工廠違法鑿井，未取得水權即偷抽地下水。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局查獲神岡一家工廠違法鑿井，未取得水權即偷抽地下水。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

水利局說明，鑿井取用地下水只限於依法申請的水井，為因應旱象，水利局依據旱災中央應變中心第9次工作會報決議，公告本市合法地下水（一般水）水權人不受所領水權狀登載事項之用水範圍及引用水量限制；如未經申請抽取地下水屬違法行為，請民眾不要觸法，並希望抗旱期間，呼籲民眾要節約用水。

(中時 )