鹿耳門天后宮今年的台江迎神祭陣容龐大，3天活動預估每天皆逼近萬人。（程炳璋攝）

台南市安南區鹿耳門天后宮舉辦的「台江迎神祭」9日清晨5時許開跑，活動一連3天，遶境以安南區16寮為主，再前往郊區友廟，媽祖主轎第3天回鑾，警方估計將有3萬人次參加，是府城罕見大型廟會，緊接著土城正統鹿耳門聖母廟3年1科遶境月底登場，陣容與參與人數相當。

鹿耳門天后宮舉辦台江迎神祭遶境（非建醮）活動距上次已有9年，總幹事尤進家表示，媽祖今年降旨決定舉辦遶境，決定活動定為9年1次。

廟方今年找來143間廟宇、近80個陣頭參加，活動分成3天完成，遶境路線從安南區一路往北，包括山上區、大內區、善化區、安定區，再回到安南區，全長153公里，因為範圍廣大，神轎第3天才回鑾鹿耳門天后宮，前兩天都駐在其他宮廟。

警方估計首日廟會活動吸引近萬人參加，第2天仍維持萬人，第3天陣容最龐大，估計有1萬5000人。活動主要在安南區與偏北的郊區，只有1支蜈蚣陣前往中西區大天后宮謁祖，對鬧區交通與居民生活影響不大。

緊接著鹿耳門天后宮的台江迎神祭之後，土城正統鹿耳門聖母廟3年1科建醮與遶境月底登場，出巡陣頭數量不遑多讓，活動分成3天，每天60頂神轎近萬人參加，路線仍以安南區為主。

值得一提的是聖母廟月底的遶境將前往台江大道與工明二路附近路段，在現場設神壇做法事，為日前發生包括1車6死等多起自撞車禍事件，請媽祖超渡祭改。

(中時 )