在感情的世界中，除了相愛相知，營造浪漫氛圍也是維持愛情熱度的關鍵，唯有精神層次與物質層次的愛護都具備，才能讓雙方的感情更加長遠。搜狐網命理專欄點名，魔羯座、金牛座及白羊座的男生最不懂女人的心思，他們不僅個性太過古板，思維方式更是單調無趣，讓很多女性看一眼就直接淘汰。

▍1. 摩羯座

很多人都以為摩羯座是「不懂情趣」，但事實上他們只是根本不想懂，對摩羯男來說，他們只會做對自己有利的事情，總是把心思放在工作和事業上，若是沒有利益的事情，他們不會付出努力，加上魔羯座是典型的大男人主義，他們潛意識認為不值得花過多的時間去了解女生，他們只喜歡用自己的思維去理解事情，不會站在對方的角度去思考，就連在跟愛人吵架時也只會不斷辯論事實。

▍2. 金牛座

金牛男個性務實、不懂情趣，卻自以為很懂！金牛男在一段感情當中，會把每件事情都當作金錢管理，他們眼裡只有物質沒有靈魂，也始終不明白戀愛需要的是精神層次的陪伴，建議適當的給予浪漫和情趣，能使感情更加長久。

▍3. 白羊座

白羊座的男生雖然天真熱情，卻是一個鋼鐵直男，在白羊男心目中，一切的驚喜或甜言蜜語都是花俏的表面行為，還不如一顆實在的真心，但他們個性過於直白，不懂情趣也不理解浪漫，即使和戀人吵架鬧脾氣，也不知道要哄哄對方，總是等到女朋友生氣才會意識到自己說錯話。

(中時新聞網)