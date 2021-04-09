山林離我們不遠，享受山林物產帶來的美好生活，更是不用開車上山就能擁有。農委會林務局近年推動「山村綠色經濟永續發展計畫」，輔導山村、部落居民以在地特色，發展創新且永續的綠色產業，特別在這個周末與水花園有機農業市集合作，在台灣大學蒲葵道舉辦「品味山村逛市集」活動，將全台灣山林的獨特好滋味帶來城市與大家分享。

林務局表示，這次市集以「在地」與「友善」的理念，分享從山村農特產到林下經濟的各種好物，包括山村特色美食、林下經濟農產、原住民族傳統工藝、友善生產綠色餐廳等4大類產品展售攤位，從美食、友善農產品、生活常用的陶器、餐具袋、零錢包，到穿搭必備的風格耳環、手環等，以當代設計的減法思維，結合在地職人工藝巧手，重新詮釋傳統文化的豐富意涵，讓來自山林的質感選物增添大家生活的光彩。

其中，在台北最難得一見的，就屬山村特色美食了，林務局將「奧萬大部落楓采」帶來的馬告香腸、花蓮Dipit復興部落的勇士飯糰和刺蔥茶葉蛋、台東達魯瑪克部落的野菜磅蛋糕、高雄六龜檨仔腳的土窯麵包等等，都是一般市集找不到的超級隱藏版美食，非常值得品嚐。

林務局指出，還有南庄賽夏族人少量生產的高品質「娃哇樂」森林蜜、台大與望鄉部落共同開發的樹豆料理即食包等等，都是部落、社區發揮自主性，加上林務局持續導入資源輔導推廣的森林資源永續經營及森林主副產物加值利用；在現代生活方式的變遷下，轉化原鄉傳統知識，發展出許多兼具地方特色與傳統文化的綠色經濟商品，以期透過永續在地經濟保存自然環境與人文價值。

市集兩天除了有多元的山村物產可供選購，還有許多精彩的活動，包含由飲食作家番紅花帶領的走讀導覽、藍染手帕及竹編小籃的現場DIY教學、獵人裝備展示、山村意象顏彩繪和部落音樂表演等，非常適合大小朋友同樂，藉由豐富的五感體驗，認識山村日常生活。

(工商 )