除了親自到手機專賣店，還有怎樣的方法可以體驗手機？三星（Samsung）近期在紐西蘭推出iTest Web app，讓iPhone使用者可以透過一個簡易的模擬程序，瞬間把手機的iPhone變身Galaxy手機，體驗三星品牌的手機的特點，相當有趣！

iPhone使用者透過瀏覽器連線到 iTest 網站後，網頁會邀請你，透過分享按鈕將此網頁加入到主畫面中。完成之後，在iPhone桌面點開Samsung iTest app並閱讀簡易的說明後，即可開始體驗。

使用iPhone中的瀏覽器前往iTest網站後，並將此網頁加入主畫面，即可開始體驗。（黃慧雯製）

點開Samsung iTest app後，你彷彿就直接在iPhone上看見的三星手機的桌面，並且點選各個app，例如設定、電話，都能看見類似主題。app會透過寄送簡訊的方式，邀請使用者來體驗各樣三星手機的功能，例如打開Galaxy Theme來套用桌面主題；甚至還會模擬有人（名字是Sam)打電話來時的介面。此外打開相機後，還可以看見攝影師Logan Dodds錄製的一條影音訊息，向你介紹三星手機相機的功能（例如濾鏡、相機介面說明等等，還會模擬家中有小孩的朋友不小心被孩子拿來亂傳照片與訊息的例子，擬真度令人印象深刻。

三星推出iTest web app，讓iPhone用戶可以在手機上感受使用三星手機的試用體驗。（黃慧雯製）

當然Samsung iTest僅是一個模擬程序，無法透過它體驗完整的三星手機功能（例如：可以在當中打開相機，但實際上仍舊使用的是iPhone鏡頭，所拍攝的照片也無法看、無法儲存等等）。就如同三星所說明的，藉此使用者「能嚐到一點三星的味道（get a little taste of Samsung）。」整體來說，可謂是一個十分有趣的小實驗。

如果真的有iPhone使用者因此體驗而跳槽到三星陣營，這可謂是立下大功。而就當前已有不少科技網站都注意到三星此番行銷手法來說，已可被認定為一個不錯的戰績。

(科技)