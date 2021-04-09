美女主播鄭亦真日前突然在臉書自爆被週刊拍到，與小10歲外形神似霍建華的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯姐弟戀，原本想順勢公開，卻意外得知對方已有正牌女友，近來更謠傳她明知道對方有女友，還想要取代正宮，對此她再次發聲明澄清：「我覺得清者自清，白紙黑字鐵錚錚的事實，這樣也能狡辯」，更強調：「這口氣，我現在暫時不想嚥下」。

美女主播鄭亦真稍早在臉書發文澄清。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

主播鄭亦真透露意外成了第三者後，雖然男方發聲明致歉，但她絲毫感受不到對方歉意，因此稍早再次於臉書發文，表示原本早想放下這件事，未料有人還是不願面對過錯，不得不再次發文澄清，她透露近來有傳言指出藍恭唯在外放話，指出她眀知道有正宮存在，卻一心想取代對方，因此拿出過去訊息對話駁斥，曾多次詢問對方是否單身，但每次得到的回答都是一樣的，就是「單身」兩個字。

正因為相信對方所言，導致在不知情情況下發展這段「孽緣」，讓鄭亦真無奈表示：「清者自清，白紙黑字鐵錚錚的事實，這樣也能狡辯」，而她也提到人非聖賢，但發現自己做錯了，不僅不肯面對過錯，又不願意就此改過，還同時傷害兩個女生，讓她難掩怒火強調：「這口氣我現在暫時不想嚥下」。

日前鄭亦真以「從要曝光戀情的天堂摔到十八層地獄」形容心情，更透露最荒謬的是三人對質當天，他竟還問：「怎麼說比較好，還是我們公開？」認為男方只想選自己，因此不甘心到氣哭，不過她強調正宮其實更可憐，因為從頭到尾都不知道發生什麼事情，除了感到抱歉之外，也希望她趁早認清這個人。

鄭亦真臉書全文：

其實我早就

想放下這件事情了

但沒想到有人

還是不願意

勇敢面對自己的錯

那就再一次澄清吧！

最近有新聞圈記者

來詢問我

因為他疑似聽到

劈腿男在外面跟別人說

我早就知道有正宮

還想取代正宮

我當下只

覺得很不可思議

但不管是做夢夢到，

還是真有其事，

我覺得清者自清，

白紙黑字鐵錚錚的事實，

這樣也能狡辯

訊息對話

已經問過幾百次，「你單身嗎？」

他也給我

很多次的回答「單身」

我覺得這就足以證明

我是在不知情的情況下

發展出這段「孽緣」

就我的觀念裡

人非聖賢

但錯了

又不肯面對，不肯改

還同時傷了兩個女生

這口氣

我現在暫時 不想嚥下

(中時新聞網)