因廠家意外停產，促使中國醋酸市場供應緊張；據了解，當地華東地區價格單周漲逾12%，至人民幣7,000元/噸左右，而先前因冬季風暴影響，歐美貨源緊缺問題仍未解決，供給缺口持續擴大，帶動亞洲地區醋酸現貨行情一周漲6.6%，至每噸965美元左右。(商品行情網)

(時報資訊)