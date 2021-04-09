《商情》供給缺口大 醋酸報價漲逾6％ 12:332021/04/09 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因廠家意外停產，促使中國醋酸市場供應緊張；據了解，當地華東地區價格單周漲逾12%，至人民幣7,000元/噸左右，而先前因冬季風暴影響，歐美貨源緊缺問題仍未解決，供給缺口持續擴大，帶動亞洲地區醋酸現貨行情一周漲6.6%，至每噸965美元左右。(商品行情網) 美股四大指數齊揚 台積電ADR翻紅大漲近3％ 美圖再買千萬美元比特幣 股價漲逾6％ (時報資訊) #醋酸 #供給缺口 #報價漲 #廠家 #停產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》偏多開場 金融期獨黑、台指期漲25點 09:092021/04/09 財經 小米連買庫藏股 一個月反彈19％ 04:102021/04/09 全球財經 《商情》美元走弱 帶動紐約期金止跌回升 10:012021/04/09 財經 《晨間解盤》短期偏看多 4月下旬提防漲多拉回(倫元投顧提供) 09:432021/04/09 財經 《商情》原料價高 銅箔基板漲逾1成 10:352021/04/09 財經 台積填息 台股除息行情提前引爆 04:102021/04/09 財經要聞 套現4958億元 騰訊大股東20年賺逾7000倍 00:032021/04/09 財經 聯詠首季旺 Q2更旺 04:102021/04/09 財經要聞 八千金領軍 台股劍指萬七 04:102021/04/09 財經要聞 打房反助漲房價 下半年發酵 04:102021/04/09 財經要聞 《熱門族群》長賜輪衝擊 航空雙雄歐洲線喊漲 08:192021/04/09 財經 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍攻台演習 凸顯斬首能力 - 產業財經 - 旺報 台積填息 台股除息行情提前引爆 - 財經要聞 - 工商時報 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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