消息人士透露，植物肉大廠Impossible Foods正在準備公開上市，其估值可能突破100億美元。

這樣的身價將遠遠超出該公司在2020年私募融資回合中的估值（40億美元），凸顯出在基於環保或道德考量的素食風氣驅動下，市場對植物肉產品的需求正持續升高。

消息人士透露，Impossible Foods考慮在未來12個月內透過股票首次公開發行（IPO）方式上市，或與所謂的「特殊目的收購公司」（SPAC）合併，以借殼方式上市。

消息人士表示，Impossible Foods在收到高價收購的要約之後，已經與一家財務顧問公司合作展開與SPAC公司的協商。但消息人士也表示，相關協商仍將視市場情況而定，Impossible Foods仍有可能選擇進行新一輪的私募籌資。

Impossible Foods發言人拒絕對此消息發表評論。

根據優質食品協會（Good Food Institute）和植物性食品協會（ Plant-Based Foods Association,PBFA）出具的報告，美國的植物性食品零售額在2020年達到70億美元，較2019年成長27%。

Impossible Foods的合作夥伴包括漢堡王（Burger King）與迪士尼等公司，該公司表示，過去一年以來，Impossible Foods素肉漢堡的銷售據點，已從150家增加到超過20,000家。

受惠於素食風潮，其競爭對手Beyond Meat的股價與2019年的IPO價格相比，已經漲逾400%。

(時報資訊)