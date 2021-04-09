交通部長林佳龍因太魯閣事故日前遞出辭呈，行政院長蘇貞昌至今尚未批准，有部分人士解讀，蘇貞昌把林佳龍當成防火牆，因此遲遲未批准辭呈。與林佳龍在黨內派系同屬正國會的民進黨立委陳亭妃表示，現階段是救災、搶修優先，林佳龍部長辭意堅定，就是要負起政治責任，如果是院長，當然會非常不捨，怎麼可能第一時間馬上簽辭呈，不覺得有政治操作。

陳亭妃表示，新冠肺炎期間，國內觀光非常蕭條，全世界觀光幾乎停擺，林佳龍用了很多心力帶動觀光，甚至做到點線面的串聯，很多旅行觀光業者都感受到林佳龍對他們的協助；站在蘇貞昌立場，當然會非常不捨，怎麼可能第一時間就馬上簽辭呈，蘇院長也是希望把好的人才繼續留下來，但林佳龍辭意堅定，並沒有政治操作或政治衝突。

對於林佳龍請辭被解讀為當防火牆，陳亭妃說，這是被政治解讀操作，第一時間非常支持林佳龍做出政治負責的態度，因為此事件就是要有人負責、承擔，林佳龍已經在臉書表示，「我願意承擔所有的政治責任」，就由他一肩扛起，所以相信這個部分已經講得很清楚，我們也都支持林佳龍部長的決定。

此外，台鐵總體檢報告未核定，被質疑交通部與行政院互踢皮球，陳亭妃說，林佳龍的意思是指，他會把所有該做的事情都告一個段落，那麼才是他真正可以放下離開的時候，完全是在說明離開的時間點。

(中時 )