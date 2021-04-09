太魯閣號事故列車所有車輛都已經移出並運到和仁車站，目前正搶修軌道和電力等設備，希望能在4月10日試運轉。

交通部長林佳龍8日深夜臉書表示，台鐵同仁正積極修復軌道、電力及號誌設施，預計2天完成，之後試運轉。16日，應可完成隧道結構安全檢測，並進行第三方複檢。在20日前，達到符合通車的條件。

(旺報 )