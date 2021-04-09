太魯閣事故路段最快明試運轉 預定16日完成隧道結構檢查 12:472021/04/09 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號事故列車所有車輛都已經移出並運到和仁車站，目前正搶修軌道和電力等設備，希望能在4月10日試運轉，台鐵也表示，預計於16日完成隧道結構檢查。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣號事故列車所有車輛都已經移出並運到和仁車站，目前正搶修軌道和電力等設備，希望能在4月10日試運轉。 交通部長林佳龍8日深夜臉書表示，台鐵同仁正積極修復軌道、電力及號誌設施，預計2天完成，之後試運轉。16日，應可完成隧道結構安全檢測，並進行第三方複檢。在20日前，達到符合通車的條件。 太魯閣號意外追兇漏夜複訊 不排除重回現場模擬 《金融》太魯閣號事故 保險業理賠逾7.8億元 (旺報 ) #試運轉 #太魯閣號事故 #10日 #16 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 血水晶片 揭李義祥、阿好關鍵對話 04:102021/04/09 焦點要聞 心碎9時28分 120班列車鳴笛5秒 04:102021/04/09 焦點要聞 綠委提花蓮設太魯閣號紀念碑 藍委怒轟：別再搞了 08:062021/04/09 政治 高林股宣布響應衛福部太魯閣愛心捐款百萬元 10:192021/04/09 財經 國民黨列蘇貞昌4大罪狀 要求負責 04:102021/04/09 焦點要聞 板橋轉運站啟用 4鐵轉乘更方便 04:102021/04/09 地方新聞 政府不做民間做 消基會擬接手民間版台鐵總體檢報告 11:582021/04/09 生活 台南無人自駕公車 拚10月上路 04:102021/04/09 地方新聞 蘇貞昌為何不下台 王鴻薇：這是醜陋的政治算計 00:242021/04/09 政治 供機具竟做工程 藍批螺絲鬆到不行 04:102021/04/09 焦點要聞 花蓮頭七法會 家屬一步一垂淚 04:102021/04/09 焦點要聞 生活熱門新聞 沒水庫又不缺水 全台只有這一縣辦得到 - 生活 停水1天鄰居敗光水塔 求借浴室洗澡他開門一看傻爆眼 - 生活 李義祥慘了 運安會：怪手行車記錄器也曝光 - 生活 台灣教育怎了？學生霸佔捷運出口乞討「救救曠課兒」 網：父母好可憐 - 生活 大甲媽遶境9日起駕 交管看這邊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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