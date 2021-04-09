4月2日早上，花蓮縣消防局隊員蔡旻諴，正準備帶家中三位小寶貝外出踏青，突然間收到特搜隊通知火車事故的訊息，他將寶貝抱在一起，低聲說：『有火車翻車，很多人受傷了，爸爸要去救人，今天媽媽陪妳們去玩，爸爸明天回來再帶妳們出去玩……』，丟下妻女後，接下來的17個小時，在哀嚎聲與屍體與殘肢中，歷經擔任消防員以來，情緒第一次接近崩潰邊緣，心就像撕裂般疼痛的人間煉獄場景。

消防員，也都只是個人，也是一個會流淚流血的平凡人，可以無所畏懼，是因為身後有大家做最堅強的後盾。(蔡旻諴提供)

隧道空氣中瀰漫著令人難受的廢氣，滿天飛舞的粉塵，血液的腥味及臟器的混雜味道撲鼻而來。(蔡旻諴提供)

任務結束，他回憶起17小時的救援過程，寫下6千字的搶救過程，除了藉由紀錄告訴所有人，救災人員的無畏精神，各界鼓勵擁抱，更感謝家人的支持，更是紓解自己情緒壓力，他強調「我們消防員，也都只是個人，也是一個會流淚流血的平凡人，我們可以無所畏懼，是因為身後有妳們做最堅強的後盾」。

以下透過轉載蔡旻諴的血淚紀錄，讓讀者了解當天驚心動魄的救援過程與救難人員心境:

消防員內心只剩下一個想法，要救到不能救為止。(蔡旻諴提供)

文章很冗長，但請靜下心慢慢看。

我，本就是一個感性的人，容易因為感同身受的情境狀況而影響情緒抒發，這篇文章是我紓壓的方式，跟之前0206花蓮大地震一樣，但是這次的心境轉換、情緒的起伏，以及時間的短促，壓力的沉重比自己想像中來的還要快速；我記錄著事情經過，會記得這麼清楚清晰，是因為知道自己身心有不一樣的狀況，慶幸的是自己會尋找紓壓的方式，逝者已矣，事情發生也無法再改變，我們依舊要向前邁進，哪怕渾身被荊棘割裂出一道道的傷痕，都要踏出去那一步…

看到現場慘狀，越來越沉重的，不只是腳步，還有那令人難以釋懷的絕望。(蔡旻諴提供)

此文章是筆者的親身經歷，僅獻給一同出勤搜救的夥伴們和在身後支持的家人們，最強大的特搜夥伴們，有你們一同執行各項搶救，身邊有著你們協助，我們彼此才無所畏懼，勇往直前；親愛的家人們，感謝妳們體諒身為第一線搜救人員的我們，常常因為一通電話，一封訊息，就打亂了彼此的生活步調，卻依舊給予我們最溫暖的擁抱，支持著我們挺進救災現場，讓我們無所顧忌的面對災害。希望藉由這些紀錄，讓各位知道心情的轉換，需要自己、家人、夥伴等等的人鼓勵，讓自己走出這令人難以忘懷的記憶，我們消防員，也都只是個人，也是一個會流淚流血的平凡人，我們可以無所畏懼，是因為身後有妳們做最堅強的後盾！

沉靜了幾天，胸口中那苦悶的傷痛，隨著時間滴答流逝，也慢慢的將那令我心碎的記憶輕撫上淡淡的紡紗…

一日未眠，腦海全是令人鼻酸的場景，忍住不斷湧出的淚水，一直救到救不到為止…

4月2日，自己排定連假準備帶家人外出郊遊踏青，就在停好車剛要踏進家門，特搜群組傳來【火車事故，請各組人員集結出發】，抬頭看向期待出遊的兩個小寶貝跟老婆，眼前的情況，突然間彷彿是幾年前0206地震放假在家緊急出勤的場景，深吸一口氣，手張開把我心中的三個寶貝抱在一起，低聲說：『有火車翻車，很多人受傷了，爸爸要去救人，今天媽媽陪妳們去玩，爸爸明天回來再帶妳們出去玩……』饅頭妹跟阿弟迪異口同聲地說：『爸爸，加油，注意安全』，老婆大人輕輕的說：『自己小心，注意安全。』雙手用力地抱了抱她們，我轉身離開家門。

在隊上快速整備個裝和重型救援的破壞器材，手機不斷收到現場的照片……心情也越來越沉重，知道現場會不同於平時的狀況，環境大概也不會比0206大地震來的輕鬆，但，這時候還沒有想到，那裡，已成為比地獄還令人無法想像的場面…再三確認分隊同是特搜隊夥伴的個人裝備是否確實，也帶上之前車禍救援自己準備的救援包組，只是這時候沒有料想到，這場救援會持續幾天以上…

在前往的路上，我坐在特搜貨櫃車上，看著不斷呼嘯而過的救護車、勤務車、以及民間救援團隊的車輛，呼吸越來越急促，心跳也隨之加快，一張張現場的照片不斷地從手機傳出，內心只剩下一個想法，要救到不能救為止！至於其他的想法，全部都拋在腦後，不再去多想了。

一抵達集結點，只看見一群遊客聚集在涼亭的平臺，至少50-60人在看著我們……（這該不會是列車上疏散的綠卡民眾吧？！）心裡那份不踏實的緊張，一整個重重地壓在我的身上……【等下你們這批前往最裡面的第6，7，8節車廂，需要攜帶重型破壞器材，照明，雙節梯，照明跟救護器材，裡面多人受困，趕快前往！】才剛把器材整備到前進指揮所，還來不及跟擔任大傷救護指揮官的學弟打招呼，而年初帶過的新進學弟妹一直跟我揮手也沒注意到，馬上就立即被指派挺進最裡面的災害現場～

（腎上腺素慢慢釋放，但心情卻沒有隨之亢奮，反而是越來越沉重…）

面對隧道外的列車，還沒看到裡面的狀況如何，只見到不斷被攙扶脫困的民眾，臉上都是驚恐，淚水，夾帶著啜泣聲跟痛呼聲，我跟夥伴們口中不自覺的喊出：「加油！沒事了，我們來帶你們出去了，加油！」說完，每個人邁開的步伐慢慢加大，速度也慢慢加快許多

（快點……我們要快點……再快一點！）

爬上列車車頂，在傾斜的列車車頂緩步移動往隧道內，黑暗中夾帶著未知的狀況迎面而來，兩側的地面上已是散落的零件，固定在牆面的管路都被扯斷，牆壁也都是車廂磨出的刮痕…空氣中瀰漫著令人難受的廢氣，滿天飛舞的粉塵，血液的腥味及……臟器的混雜味道撲鼻而來！全身的肌肉不自覺的緊繃，舌頭舔了舔乾燥的雙唇，往第6節車廂前進……【這裡車廂內有人需要脫困！】聽到夥伴的呼喊，立即三步併作兩步向前跑去，但，印入眼框的影像，卻是梯子旁邊的罹難者……瞬間淚水滑落我的臉龐，我完全止不住淚水！因為……是一位小朋友，一個不到5歲的小孩……這讓身為二寶爸的我，情緒面臨第一次崩潰邊緣…心像是被撕裂一般的疼痛！

我們留下部分的夥伴去處理這節車廂的患者，繼續前往第7，8車廂……爬下梯子，不讓自己再望向令人心碎的場景，我緊握著拳頭，快步前往目的地……『旻諴學長，這節車廂還有民眾受傷還沒脫困……』學弟在耳邊小聲的說，我馬上跟帶隊的學長說，我進去第7車廂查看，轉身我就跟學弟往他說的地方衝去！

又是一個令人鼻酸的場景……一位罹難者躺在兩節列車之間的連節走道，但永遠再也無法站起……小聲的說聲：『抱歉，我要去救援其他人』，忍著淚水跨過進入車廂，學弟小聲跟我說……剛剛他們撤離這個車廂的綠卡患者時，那些人都不得不跨越，只能大聲跟他們說往上看，我們會接住你，一位撤離的人突然低聲說『這是我的家人』……學弟愣了一下，馬上回覆：『我們會帶祂出去的』，聽到這裡，我的淚水又不爭氣的狂湧出來……

第7節車廂，只剩兩名患者，一位女性無法行走，另一名男性左大腿開放性骨折卡在狹小空間，『我的腰好痛，呼吸喘不過氣…我找不到我先生，你會救我出去嗎？』、『我旁邊的這三位好像都沒有呼吸了…我好痛，我的腿好像斷了，我有用毛巾綁住，可是血流好多…』剛進車廂，耳邊馬上傳來兩位受困民眾的呼喊聲，當下自己判斷這兩名可以救出，但是……第8節車廂還有很多人待救，第6節還沒處理完畢，自己的情緒開始躁動起來，大聲呼喊說這裡兩個人可以快速脫困，只要有人來就可以協助我了！這是幸虧學弟有發現我的改變，連忙要我冷靜一下，我自己猛然意識到……我……應該要轉變一下心情……深深吸進一口氣，再大力吐出一口氣，連忙拿出自己自製的快速檢傷卡，給兩位患者評估傷勢後，把卡片交給他們，盡量清除附近能夠排除的障礙，確保待會脫困的動線後，並且要他們堅持下去，我會帶他們出去，留下自己多出的手電筒照亮著他們所在位置，希望可以在這漆黑的環境中，給與他們一些希望……我就轉頭跳下往回協助第6節車廂。

（堅持……拜託你們，一定要撐到我帶人來救你們！）

『學長，裡面還剩下1位100KG的傷患要後送至車頂』，還來不及完全沉澱自己浮躁的心情，才剛到第6節車廂雙節梯的位置，車頂的學弟馬上傳來這段話，並將繩索丟下，強忍著自己的目光盡量不要撇向剛剛那令我心碎的方向，大聲跟車廂內急救的夥伴傳遞繩索……『諴哥，裡面還有一個小孩，然後祂的身體！！』車廂內傳出一個聲音，我猛然抬頭，她跟剛剛的我一樣，相同的反應跟狀況，立即沉著的回她：『我知道，黑卡，我們先救現在這個患者』，連續回應她2次後，由於身邊都是平時一起訓練的特搜夥伴，很快的就統一搬運脫困方式，在患者的疼痛哀嚎聲中，成功將其上拉至車頂交由後方的搜救人員送去救護站……

（越來越沉重的，不只是腳步，還有那令人難以釋懷的絕望…）

『我還需要人，這邊的麻煩跟我到第7車廂把2個患者救出』完成剛剛的脫困後，我馬上跟身邊的夥伴們提起剛剛的車廂狀況，大家連忙趕去現場，在前去的軌道上，看見身穿白袍的吳醫師也在跟著我們，『吳醫師！前面車廂有兩個患者，其中一個左腳骨折，可以幫我協助評估嗎？我要幫他快速脫困』，我連忙喊住吳醫師並快速講述狀況，他二話不說跟我們跳上車廂；『這名女性上長背板送出去』長背板就在旁邊，立即協助將她固定，從車窗送出去交由外面的夥伴們後送，再快速評估第一名患者後，吳醫師跟著我往車廂的前面鑽進那位男性的狹窄空間，在短暫評估後，他判斷先直接拖出就好（有人問說為什麼我不第一時間拖出，不是我不救，而是患者是大腿開放性骨折，而吳醫師是骨科醫師，我當下沒辦法確認我移動他會不會造成更嚴重的二次傷害），我們趕快一邊要患者忍住，一邊狠著心將他以最快速的方式拉出，在他的痛呼及慘叫聲中，我們順利的將他脫困，心中一顆大石也放了下來…剩下的就是最後一節車廂了。

『謝謝你』，這三個字，妳知道對於處在情緒緊繃邊緣的我們，是多大的心靈慰藉嗎！

沿著傾斜的列車車身穿越，扭曲破碎的車身，斑駁的血痕，散落滿地的殘破碎片，以及堆疊的行李物品，可以想像當下發生時的狀況，一瞬間就滿目瘡痍、天人永隔…第８節車廂，只能說無法形容，前幾節車廂的座椅都還完好的，但最後一節裡面…請原諒我不做詳細敘述，現場不是地獄，而是煉獄，所有的座椅全部分離原來的位置，所有的雜物堆疊在滿是的隧道側，車廂前半部已完全撕裂，耳邊盡是受困者的哀號求救聲，和現場搜救夥伴著急呼喊執行任務的搶救聲音，腦袋瞬間【轟】的一聲炸開，再也無法顧慮到自身安全，馬上跟夥伴要搶進現場跟裡面操作的學長交班；『你們先在這裡休息，等等會輪班，先趕快休息』，現場的指揮官看到我們，大概是臉上遮不住的疲憊跟特搜服上汗水浸濕的痕跡，指示我們先至休息區待命，但我們也無法好好坐著，眼睛不時往車廂內望去…

（堆疊的，不只是那些殘破零件雜物，還有那一具具令人紅了眼眶的逝去…）

『等等我們先把這裡的物品清出去，然後讓在把這些罹難者移出去，才能將最裡面受困的民眾救出！』交班了，小隊長下達著行動指令準備操作，在傾斜的車廂內，我將自己的胸燈夾在上方當作照明，在無法使用大型的破壞機具，我們以徒手方式一一將堆疊的零件傳遞出去，一度還因為電動輪椅的電池短路冒煙造成夥伴們的警戒，好在滅火器來的即時，但瀰漫的粉塵也讓待救者恐慌，趕緊和她說『不好意思，先請妳用衣服遮下口鼻，附近看有沒有缺口，往那裏呼吸！我們很快就救妳出來！』當下，自己眼睛撇到一旁雜物上的黑色背包，心想這裡應該是最近途徑的選擇，輕聲和罹難者說：抱歉，橫跨在堆疊的座椅上，一把拿起背包。

（聽見受困者的聲音在耳邊回響，卻感覺我們與她的距離是如此的遙遠…）

『在這裡！這裡有缺口！我看見她了！』背包被我一把拉起，馬上看見那位臉色透露驚慌卻一直堅強等待救援的她，我大聲喊了出來！我們在場的所有人員，連續操作累積的疲倦瞬間被拋諸腦後，盡可能將雜物移除，看見那位受困者可以藉由我們的攙扶走出去時，心中的那一塊大石頭終於整個放下來…夥伴們一一互相擊拳鼓勵，因為，到這時候，所有的受困民眾都已經救出去了。

（休息時，隧道中那些許多人的心碎跟疼痛，卻一一加重在我們彼此的身上）

坐在鐵軌上，身旁的傷患還在等待後送，抬起頭看向身旁的夥伴們，覺得要講一些話才能讓大家的心情轉換，『哇靠！已經快4點了啊！我早餐還沒吃就要吃晚餐了！』自己先開頭講了一句很平常的話，大夥也開始盡量避免提到剛剛的工作內容，不然也是稍微帶過，還好，大家都還可以互相打氣，互相聊天，這時候手機也傳來同隊同學傳來的加油打氣訊息，頓時覺得自己可以再多努力一下，身體的疲倦跟飢餓感也稍微減輕了一些，不經意望向隧道內傾斜的列車，只剩下最後的工作了。

終於，耳邊沒有傳來令人神經緊繃的求救聲，終於，可以好好喘上一口氣…『各位辛苦了，等下我們剩下最後的幾項工作，大家再努力一下，等等分組…』這些內容，我就不多詳述了，最後大家將目視所及，以及自己在列車底下發現的，全部後送至列車上，再將部分的零碎小心翼翼的裝入【英雄袋】後，把所有的裝備整理收齊清點，在等待接駁的列車期間，不自覺的又望向破碎的車頭，傾斜的列車，那些散落的零件，就像是每個家庭破碎的心情般，無法再重組……心中滿是感慨，原來，我們真的很脆弱，原來我們其實都一樣的無助，原來，不是任何事都能夠稱心如意，原來，不是每個人都能夠坦然面對，很多很多的原來…

（我們，也只是個人，只不過是個往災害衝過去的憨人…）

返回前進指揮站，斜坡上盡是媒體的各式各樣的鏡頭，那一瞬間突然有種想要避開的衝動，因為感覺自己好像還有甚麼沒有做完，眼睛看到學弟妹正在高興的跟我們揮手招呼，自己搖了搖頭，和剛剛撤出的夥伴們一起到休息區待命。坐著休息時，自己今年新帶的學弟妹看著我想要問問我的狀況，『抱歉…學長我目前想休息一下，吃個東西恢復一下體力。』這不是逃避的言語，只是生理上的反應，讓我要去照顧好自己的身體，自己從早到晚上都沒有進食，三兩下一盒炒麵一個便當就全部嗑光，才稍微恢復一下體力，看著正在忙碌的各個官員，到處發送食物飲水的志工團隊，以及一樣在周圍待命的各縣市特搜隊，自己感覺又是在0206大地震的狀況，只不過這次的情形不同而已。

（有你們，真的很好，真的…………）

接替換班在現場待命到凌晨三點，這期間老婆也傳來訊息問我的狀況，同是護理人員的她，也擔心我會不會有ＰＴＳＤ，短短的字裡行間，透露著她的擔心，也跟我講了一些注意的地方，也許是心理層面上的平靜，讓自己的食慾大開，在現場進食的份量也超出我的預期，夥伴間也在苦中作樂，待命期間互相吐槽吃了多少，又吃了哪些東西，喝了幾杯咖啡，還是又多去拿了幾份食物，這，也是我們彼此紓壓的方式之一，時不時的講幾句垃圾話，裡面參雜一些從早上到下午的狀況，沉靜一下又開始胡天亂地的聊著天，新加入特搜的學弟妹們，時不時一臉訝異地看著我們。

（其實，我們彼此都知道，這些舉動，都是顧左右而言它……）

結束任務返隊途中，一路無語…想要說點甚麼，但是漫長的公路，昏暗的燈光閃過車窗，讓我的思緒居然又回到早上令我心碎的場景，我知道，需要好好的釋放壓力了……回到寢室，把全身上下洗搓了有將近三遍，走路到分隊附近的超商買個熱湯類的果腹，一個人坐在椅子上，無法入眠，靜靜地看著窗外的夜色亮起，自己也在慢慢調適，隨著清晨的陽光照射，也讓自己的陰霾一掃而空，好好歸類自己接下來的步調跟作法。首要的先把自己每次出勤的裝備清洗完畢，不論是衣物，還是應勤裝備器材，都擦拭一遍，在放在陽光底下曬一下，來個大自然陽光的殺菌；接下來我尋求宗教上的心理安慰，一樣到廟裡拜拜，跟自己平時在執行救災救護有感到不舒服的時候相同，拿香拜拜，內心裡低語著祈求的願望，再坐在一旁的長椅上，靜靜的感受寺廟的靜謐；接著跟老婆報備後，一個人到大賣場去走走，看著不論是家人之間，朋友之間，親密的人之間，亦或者是小孩跟家長之間，我穿梭在人群之中，感受那份難能可貴的相處時光；然後再去熟悉的店吃個午餐，這時候其實心裡也開始接受自己的轉換，也可以慢慢談論我所遇到的情形，當然會避重就輕的訴說；當意會到自己的心態轉換後，我知道我可以回家了，至少回到家中，不是一個哭喪著臉，垮著臉，或者一語不發的臉來面對我深愛的家人。

（我，回來了，我，可以回家了～）

其實這幾天，在家中的休息有比較安心，至少讓我睡得很安穩，加上兩個小寶貝的嘻嘻哈哈，以及老婆的擁抱，讓我可以好好整理全部的思緒，覺得自己該是要把這短暫時間的心情起伏、心態調整，以及心理建設用文字方式來做敘述，然後讓多數人去注意到，第一線的救災人員，也是需要人的鼓勵，需要人的關懷；我們是一群面對災害很容易奮不顧身的人，我們前進的目標永遠與妳們相反方向，但是，請不要把我們當作無所不能的超人，因為，我們也只是穿著裝備，拿著器材去面對未知恐懼的平凡人而已，對於每個生命，夥伴們都是竭盡所能的去拯救，那怕生存機率低到令人絕望，那怕現場狀況嚴峻到難以突破，妳們只會看到，我們前仆後進的進入。

（消防員，一個只在災害現場出現的職業，卻被寄予沉重的期望…）

夥伴們，家人們，好好珍惜彼此身邊的人，多陪陪家人，伸出雙手抱一下，感受一下彼此的體溫，你有多久沒有擁抱你深愛的人？你有多久沒有問候深愛你的人？希望這篇文章，我的心情紓壓，可以讓更多人知道第一線的搜救人員，可以讓更多人了解第一線的救援人員～

2021.04.07

(中時新聞網)