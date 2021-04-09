對於大陸日前推出「農林22條措施」。珠海台協常務副會長簡廷在表示，這項措施有助於台商在大陸深耕與廣擴發展機運，從過去「煙囪經濟」走向「無煙囪產業」，能創造更多內需市場，包括農林業，擴展精緻農業，參與林礦業開發以及農村休閒，康養渡假、旅遊資源開發。

大陸推出的「農林22條措施」，鼓勵和支持台灣農林業者登陸發展，支持措施包括提供農地林地使用、融資便利、開拓大陸內銷市場等。進一步為台胞台企參與大陸農業林業發展及鄉村振興提供同等待遇。

參與過香港、上海迪士尼樂園工程的簡廷在表示，台商普遍反應均是「欣聞」且樂觀其成。此措施有助於台商、台胞在大陸深耕與廣擴發展機運，過去，台商以工廠製造業産品外銷至國際貿易市場為主。但此項措施包含台胞台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、開拓內銷市場等方面提出具體支持措施，可以創造更多內需市場的農林業、精緻農業，農村休閒，康養渡假及旅遊資源開發。同時可幫助大陸偏遠鄉村脫貧，創造地方就業等地方發展多贏新商機。

簡廷在說，希望台商把握農林22條措施，創造「無煙囪產業」的新藍海市埸佈局，共創兩岸城鄉文化經貿合作，發揚中華民族文化產業發展。

(中時 )