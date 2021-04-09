中華開發金控去年入選DJSI（道瓊永續指數）世界及新興市場指數。開發金表示，今年持續加大對ESG的投入，在社會永續面推動「共融力（InclusiveVision）」計畫，2021年更啟動企業志工計畫，結合外部公益團體的力量，積極為員工規劃志工活動，運用集團志工的力量及普惠金融的核心優勢，協助推進地方創生，達到與青銀共創、與長者共樂、與弱勢共好、與環境共生的目標，作為永續台灣的堅實後盾。

開發金表示，員工規劃志工活動包括環境保護、弱勢關懷、長者照顧、地方創生等面向，期待開發金員工可以依自身關懷的議題選擇不同的志工活動，以提升志工參與意願。為使同仁將志工服務視為一生志業，開發金控為每一項志工活動提供最專業的前導培訓課程，使開發金員工可帶著專業知識投入志工服務工作，甚至能成為專業服務技能。

開發金進一步指出，2021年企業志工計畫的第一個志工日活動是與獲選110年Buying Power社創良品的「幸福良食」合作。開發金總經理龐德明率領集團內一級主管捲起袖子做志工，展現推動志工制度的決心。志工們在農地播下玉米種子，待收成後將無毒栽種的玉米送給附近的弱勢兒童及長輩添加營養；並且到田間為「黑翅鳶」搭建棲架，支持青農與環境互利共生的友善農法。

開發金控更認同「幸福良食」青銀共農的永續模式及友善環境的耕作方式，未來將持續合作，期望藉由結合開發金集團的核心優勢與幸福良食的優質農法與產品，為企業推動地方創生的永續發展，樹立業界典範。「幸福良食」共同創辦人暨執行長吳詩涵長期在台南學甲推動「青銀共農」模式，活化休廢耕土地，協助老農安心養老、青農專業耕作，並以友善土地的生產方式，供應消費者食用安心、無化學添加的黑豆產品。

龐德明指出，中華開發致力推動永續共融、擴大社會影響力，而「幸福良食」以人為本，擴及環境友善的營運模式，為台灣農業創造新典範，也注入更多正向能量。開發金控期望透過與幸福良食的合作，深化同仁對於公司ESG理念的體認，自企業內部到外部，發揮正向的影響力。

(工商 )