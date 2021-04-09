瑞典智庫單位斯德哥爾摩環境研究中心(SEI)周四公布研究指出，電動卡車的經濟性很快地將可以與柴油卡車相互競爭。

交通運輸業估占全球二氧化碳排放量的四分之一，其綠色轉型被視為是達成全球氣候變遷協議的重要環節。

電池驅動的卡車常被認為成本過高，無法取代柴油卡車；電池也太重，不適合長途貨運旅程。

SEI研究人員認為轉折點即將來臨，電池技術已經非常接近一門檻，讓電動卡車為可行的，並在經濟上具有競爭力的。電池技術目前欠缺的臨門一腳僅為一配套要件，即快充技術。

該團隊評估了成本、能源使用，和電池組重量；研究顯示一個快速和高容量的充電技術為關鍵，而卡車電池藉此也可縮小和輕量化。

SEI指出，此發現應該可以讓私人部門和政府官員共同聚焦，改善充電基礎建設的數量和收費水準。

Capgemini Invent所做的研究顯示，電動卡車是55種潔淨能源技術之一，能協助歐盟在本世紀中達成碳中和目標。

(時報資訊)