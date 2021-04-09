新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）成立2年來首度開辦大隊長專班，強化大型災害現場指揮官的能力。（新北市消防局提供）

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）成立2年來首度開辦大隊長專班，強化大型災害現場指揮官的能力。（新北市消防局提供）

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）成立2年來首度開辦大隊長專班，強化大型災害現場指揮官的能力。（新北市消防局提供）

台鐵太魯閣號釀50死，事發當天新北市消防局掌握乘客回傳現場畫面後即派員馳援，8日適逢太魯閣號罹難者頭七，新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）成立2年來首度開辦大隊長專班，強化大型災害現場指揮官的能力，未來也將結合VR場景訓練開發「大量傷病患管理」、「事故安全官」課程。

台鐵太魯閣號花蓮事故釀50死、逾200人傷，事發當天乘客透過手機將現場畫面第一時間傳回新北市消防局，迅速得知現場OHCA、重傷、輕傷人數，除立即回報花蓮縣消防局外也隨即整隊前往馳援。

新北市消防局為強化指揮官判斷、危機處理能力，於2019年4月成立全國首座緊急應變指揮學院（ERCA），規畫有消防指揮基礎概念等9門課程，利用真實救災案例搭配VR場景訓練，對象以小隊長、分隊長、中隊長等一線指揮官為主，至今已完成逾1300人次指揮官訓練。

有鑑於大型災害發害時即需跨單位的整合指揮能力，成立2年來首度開辦大隊長專班，參考美國消防協會NFPA 1021標準，依不同層級指揮官應具備基本指揮能力設計3類課程，以邏輯式演習課程推廣中隊、大隊層級如何建構兵棋推演並檢視推演成效。

消防局表示，ERCA規畫有消防指揮基礎概念、火場安全與風險管理、化學災害事故處理等9門課程，利用真實救災案例搭配VR場景改編，輔以本土化的災害現場事故指揮體系OSIMS（On-Site Incident Management System），統一指揮語言及提升救災默契。

學員藉由VR擬真、反覆、切片式之訓練特色，有效彌補救災實務經驗之不足；在營運即將屆滿2年之際，於4月8日開辦大隊長專班，讓大隊長了解中隊長、分隊長如何透過VR做系統性學習，並協助高階幹部統合指揮觀念與救災相關法令規範。

值得一提，ERCA於2019年5月2日參加行政院人事行政總處公務人力發展學院「108年度標竿學習案例」參選，榮獲「優良獎」殊榮。營運期間亦持續與國內外各機關單位交流，內政部消防署、首爾消防災難本部都給予極高的評價。

新北市消防局長黃德清認為，ERCA除符合基層幹部之學習需求外，亦應凝聚高階幹部的共識與認同，才能建構從下至上皆為一致的思維模式，展現出高效指揮，期勉訓練統合既有的指揮觀念，讓ERCA穩紮新北、接軌國際。

黃德清也說，ERCA有別於傳統的想定訓練、兵棋推演方式，透過科技來統合多單位、跨層級之指揮官決策思維，今年目標更是通過ISO 9001標準認證，建立救災指揮能力檢定的品質管理。

消防局補充，未來將利用VR技術開發「大量傷病患管理」、「事故安全官」課程打好基礎，讓ERCA穩紮新北、接軌國際。

(中時 )