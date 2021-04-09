Patrick Beverley got ejected after throwing an elbow at Chris Paul. pic.twitter.com/UnCU7zkH1v — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021

原本場上拉鋸局面，卻因「黑貝」貝弗利的沒品舉動徹底改觀！貝弗利末節出拐暗算保羅，雖換來二級惡意犯規遭驅逐出場，卻幫助快艇隨後擺脫太陽糾纏，終場113比103斬斷太陽7連敗，也把雙方勝差縮小到2場，目前太陽仍居西區第2位置。

打完前3節，太陽僅以81比83小幅落後，沒想到快艇末節一開始就打出10比2猛攻拉開差距，儘管太陽靠著保羅、艾頓兩人攜手追到只差4分，快艇後衛貝弗利卻在此時想要「表演」自己兇悍防守，頓時造成雙方一觸即發的緊張局面。

打到最後7分01秒，保羅準備持球快攻，卻遭貝弗利刻意撞人，且出拐直接撞翻保羅，貝弗利趕緊高舉右手表態自己犯規，雙方頓時陷入火爆氣氛，裁判馬上吹判貝弗利二級惡意犯規直接驅逐出場，隨後太陽反而一路挨打到結束槍響。

快艇以保羅喬治33分最高，里歐納德也拿27分、5助攻與5籃板，隆多替補拿下15分、9助攻，貝弗利雖然得分掛蛋，卻在場上有著另類「貢獻」；太陽以戴文布克24分最高，布瑞吉斯20分，艾頓18分、10籃板，保羅13分、7籃板及3助攻。

(中時 )