全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（吳敏菁攝）

全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（吳敏菁攝）

全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（吳敏菁攝）

全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

全國唯一進香潦溪今年特授證，南瑤彰化媽8天7夜百年古香路萬人報名。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

全國唯一進香潦溪要起駕了，彰化市南瑤宮一年一度笨港進香，18日至25日，為期8天7夜，行經3縣市、25個鄉鎮市，來回近300公里，徒步百年古香路，充滿歷史典故，有許多傳奇，彰化市長林世賢兼南瑤宮主委特別呼籲，一生至少一次跟著彰化嗎來「潦溪」，保佑一生，帶來不可思議的福佑，今年還發證書。

全國唯一媽祖遶境進香還保有潦溪傳統，就是南瑤宮彰化媽了，而且是3年才一次，市長林世賢表示，南瑤宮建廟於1738年，曾是台灣中部規模最大、信徒最多的媽祖廟，每年前往香火發源地笨港，還被譽為「台灣進香團鼻祖」。共有10個媽祖會。

今年進香重頭戲，21日上午在笨港天后宮換龍袍，23日晚上潦溪，25日進香回鑾，將以神聖又環保的方式，一起來為媽祖獻花，林世賢替市民一一為鑾轎換花，換下花在讓大家回家供上，延續芬芳，象徵媽祖娘娘庇佑。

今年預計23日晚是七點，自濁水溪南岸雲林縣莿桐鄉涉水潦過濁水溪，已經在掀轟動了，涉水潦溪再度掀起轟動了，除了10個媽祖會信眾，民眾個人報名也非常踴躍，累計已上萬人名，林世賢表示，今年還特別頒給潦溪授證，予南瑤宮聖將軍虎爺平安符。跟著媽祖腳步潦溪，讓身心靈得到洗滌，遇水則發，一生得到福佑。

(中時 )