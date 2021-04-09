交通部長林佳龍因太魯閣事故日前遞出辭呈，行政院長蘇貞昌至今尚未批准，最新消息傳出，正國會對此不滿，認為蘇貞昌為保大位，避免究責的火燒向自己，把林佳龍當成防火牆，因此遲遲未批准辭呈。對此，網友痛批，事故發生到現在，民進黨還在搞政治操作，真的是混帳至極。

太魯閣號出軌事件發生後，隨著外界追究政治責任聲浪日益升高，有關林佳龍與蘇貞昌「貌合神離」的傳聞也愈來愈盛，尤其蘇林兩人如何承擔政治責任問題，更受關注。資深媒體人單厚之6日就曾在政論節目《關鍵時刻》上表示，在台鐵事故發生第3天後，已經開始有人放話稱林佳龍有口頭請辭，總統府對此回應則是肯定林佳龍態度，但是沒有承認林佳龍請辭，結果是行政院跳出來承認林佳龍有口頭請辭，府院態度大不同。

單指出，這起事件林佳龍政治責任一定閃不掉，可當國民黨要蘇貞昌下台時，蘇貞昌竟說自己有很多事要做，難道蘇就沒有責任嗎？這起事故雙方都有責任，林佳龍當然留不住，但蘇貞昌該負的責任難道不該說清楚嗎？

此外，對於蘇不批准林佳龍辭呈一事，外界也多所揣測。據《聯合報》今（9日）報導，本來蘇貞昌期望林佳龍能先把台鐵事故善後工作處理好再離職，但隨著政治局勢改變，立法院綠營次級團體、也是林佳龍所屬的正國會人士認為，蘇貞昌眼見批評之火延燒己身，對於林佳龍請辭態度改趨保守，批此舉只是為保蘇的大位而已。

對此傳言，許多網友痛批，「到現在還在搞政治操作.....真是可惡到混帳至極」、「這種奸詐無恥的伎倆，也只有民進黨裡的派系才能體會得如此清楚」、「無能的政客害死了50條人命還在搞政治算計」。

不過，與林佳龍在黨內派系同屬正國會的民進黨立委陳亭妃今接受媒體採訪時表示，現階段是救災、搶修優先，林佳龍部長辭意堅定，就是要負起政治責任，如果是院長，當然會非常不捨，怎麼可能第一時間馬上簽辭呈，不覺得有政治操作。

「被蘇貞昌甩鍋有何感觸？」林佳龍質詢被問這句不忍了 說出真心話

(中時新聞網)