香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）2017年認戀百億麻雀館太子爺男友石恆聰，兩人交往穩定，近年頻傳好事近，但都被阿Sa否認。近日港媒爆出阿Sa和男友竟被瘋狂女粉絲威脅縱火，主因是女粉發現IG上有一個阿Sa的假帳號多次留言要求澄清，阿Sa卻沒回她，讓女粉絲氣得放話不講真話就放火，令阿Sa方面決定報警提告。

阿Sa與石恆聰公開交往4年多，前年阿Sa突然神隱一個月，網上瘋傳她雙喜臨門，年底就要嫁給石恆聰，引來經紀人代為否認，「網上虛構，完全是沒有的事」，並指阿Sa是因免疫力問題休養，阿Sa也證實做過兩次凍卵，總共凍了20多顆，問過男友和媽媽同意才去做了這事，暗指仍有意當媽。

去年9月，港媒報導阿Sa與石恆聰低調分手，因男方貪玩、無意結婚，求證阿Sa本人，她直斥都是虛假報導：「對不起，他們報導錯了！無中生有！所以不回應」。今據《香港01》報導，一名趙姓女網友發現IG上有阿Sa的假帳號，留言要求澄清，阿Sa沒答應她，她就火大，揚言縱火傷害報復。

報導指出，趙女去年2月跑去阿Sa跟男友位於筆架山道6號的豪宅外的木板上任意塗鴉，並去阿Sa的IG留言：「不說真話就進屋子放火」，又恐嚇石恆聰：「信不信我哪天去筆架山道6號劃花你木板」，該女最後依刑事毀損、恐嚇罪被起訴。昨全案開庭，阿Sa跟男友沒收到傳票，檢方只傳喚石恆聰的妹妹石佩藍、保全等人作證，石佩藍坦言常見到趙女在他們家附近出沒，還到石佩藍的IG留言稱知道她的作息時間、車種、車牌等，令她備感威脅，最後只好關掉帳號，趙女則稱自己的舉動只是想引起阿Sa注意，自認是「小朋友行為」，全案仍待聆訊，尚未有結論。

(中時新聞網)