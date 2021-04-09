國民黨高市議員邱于軒特別點名文化局未將每半年執行成果報告送議會，槓上文化局長王文翠（左）。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員邱于軒特別點名文化局未將每半年執行成果報告送議會，槓上文化局長王文翠。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員邱于軒一度氣到離席。（柯宗緯攝）

高雄市議會今（9）日開議，出現首日罕見流會。國民黨高市議員邱于軒不滿，市府多個局處不尊重議會，未重視附帶決議，氣得一度摔報告書，甚至離席。她特別點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，因此提出額數問題，最後經清點在場議員僅32人，不足法定額數，議長曾麗燕宣布流會。

邱于軒指出，針對文化局「109年度高雄市公共藝術基金執行成果報告」先不予備查，當出審議時，附帶決議很明確，必須每半年將執行成果報告送議會，但文化局因為疫情影響，有些計畫沒有辦，也未記錄經費支用等細項。

邱于軒怒嗆文化局長王文翠，年中沒有來文說有困難，「那附帶決議有屁用啊？我們幹嘛那麼認真審」，像是打了不分藍綠、無黨議會的一巴掌，好囂張的文化局，直說不受尊重。

王文翠公開致歉並說，內部程序疏忽，回去會即刻檢討，對議會感到抱歉。但邱于軒不領情，當下氣憤提案清點額數，經記名清點後，議事廳僅有32名議員，未達半數的33人，最後只好散會。今也創下高市議會開議首日以來流會紀錄，原本半天議程，僅開1小時就結束。

曾麗燕一頓緩頰，想要緩和氣氛，但最終流會。她表示，審預算的時候，很多議員有附帶決議，請各局處專函答覆提議的議員，同時當面與議員溝通，若有困難必須好好說明。

高市議會說明，依照地方制度法乃至相關解釋令，附帶決議只有建議性質，送請市政府執行，若機關執行有困難時，必須附理由向本會執行，雖然法令上沒特別強硬規定，但必須尊重與溝通。

(中時 )