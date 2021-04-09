高雄市議會今（9）日開議，出現首日罕見流會。國民黨高市議員邱于軒不滿，市府多個局處不尊重議會，未重視附帶決議，氣得一度摔報告書，甚至離席。她特別點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，因此提出額數問題，最後經清點在場議員僅32人，不足法定額數，議長曾麗燕宣布流會。
邱于軒指出，針對文化局「109年度高雄市公共藝術基金執行成果報告」先不予備查，當出審議時，附帶決議很明確，必須每半年將執行成果報告送議會，但文化局因為疫情影響，有些計畫沒有辦，也未記錄經費支用等細項。
邱于軒怒嗆文化局長王文翠，年中沒有來文說有困難，「那附帶決議有屁用啊？我們幹嘛那麼認真審」，像是打了不分藍綠、無黨議會的一巴掌，好囂張的文化局，直說不受尊重。
王文翠公開致歉並說，內部程序疏忽，回去會即刻檢討，對議會感到抱歉。但邱于軒不領情，當下氣憤提案清點額數，經記名清點後，議事廳僅有32名議員，未達半數的33人，最後只好散會。今也創下高市議會開議首日以來流會紀錄，原本半天議程，僅開1小時就結束。
曾麗燕一頓緩頰，想要緩和氣氛，但最終流會。她表示，審預算的時候，很多議員有附帶決議，請各局處專函答覆提議的議員，同時當面與議員溝通，若有困難必須好好說明。
高市議會說明，依照地方制度法乃至相關解釋令，附帶決議只有建議性質，送請市政府執行，若機關執行有困難時，必須附理由向本會執行，雖然法令上沒特別強硬規定，但必須尊重與溝通。
(中時 )
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