中華電(2412)今(9)日宣布，與台灣高鐵簽訂「5G智慧鐵道合作備忘錄」，除提升高鐵沿線及車站5G通信品質外，雙方將積極合作發展5G智慧鐵道應用研發，包括「智慧維修應用」、「智慧營運維護」、「設施控制整合」、「無人載具智慧巡檢」、「高鐵列車數值監控」、「車上運行攝影回傳」及「安全防護」等技術，在交通部指導下，響應打造5G智慧鐵道國家隊，創造更大的5G網路應用價值。

中華電以「5G+轉型」雙軸並進策略，自2020年6月底5G開台以來，除「加速、加量」力拼5G基礎建設外，更積極推動5G廣結盟，與台灣各產業夥伴及客戶攜手合作，建構高速安全可靠的5G專網，並共同推動5G+AIoT垂直應用，涵蓋智慧交通、智慧製造、智慧巡檢及智慧三表等各行各業。

中華電自2017年起與台灣高鐵合作高鐵iTaiwan Wi-Fi建置案以來，即致力於以創新技術為高鐵旅客於候車與搭乘期間提供上網服務，提升我國國際形象，此次再度與台灣高鐵攜手合作發展5G智慧鐵道應用，未來雙方將結合5G創新應用能力與頂尖軌道專業實力，共同開發5G智慧鐵道應用服務。

(時報資訊)