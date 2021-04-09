花蓮地檢署偵辦太魯閣號事故，李義祥借牌得標邊坡工程疑雲，地檢署上午又有大動作，調查局人員傳喚4名鐵路局相關人員到案，其中事發之後被拍到跟李義祥，黑猴，黑猴兒子在一起的台鐵工地主任熊德育，以及花蓮工務段段長戴金原，目前都在接受複訊。

台鐵花蓮工務段長戴金原遭檢調約談，上午總計約談4名台鐵官員。(王志偉攝)

檢方追查工地負責人李義祥在撞擊後第一時間竟然沒有報案，反而是打給合夥人林長清與台鐵工務段施工主任熊德育。台鐵也證實，熊德育在撞擊7分鐘後，也就是9點35分接獲李的電話，在11點時才趕到現場。

太魯閣號撞工程車事故被告之一李義祥，昨（8日）晚間再度由檢警戒護前往地檢署問訊；此外，檢調晚間也陸續傳喚東新營造負責人黃平和、李義祥合夥人林長清等共計14名相關人士，並於其公司、住處搜回數箱證物，經檢方漏夜偵訊，今(9日)凌晨被檢方以違反採購法，諭知分別以500萬元、300萬元交保。但因黃、林兩人資產已遭扣押，黃籌不出交保金，因此黃平和改裁400萬交保。

花蓮地檢署表示，於4月8日，指揮法務部調查局、法務部廉政署，搜索相關公司、住家共11處，檢察官漏夜複訊總計14人。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，黃平和、林長清因違反政府採購法等罪嫌，分別諭知交保新臺幣500萬元、300萬元，審酌兩人資產已被檢察官凍結，黃男部分改諭知交保新臺幣400萬元。另名黃姓被告因違反稅捐稽徵法等罪嫌，交保新臺幣25萬元，楊姓被告因業務上登載不實，交保新臺幣5萬元 。

檢警調為釐清案件全貌，在廉政署、調查站人員加入專案小組後，全案也擴大追查是否有借牌、公共工程監督不力甚至官商勾結等弊端，8日陸續傳喚東新營造公司負責人黃平和、黃的妻子黃劉金鶴、黃的兒子黃文利及黃文豪、林長清、林的妻子黃梅燕、林的兒子林偉仁、李義祥的妻子吳沛育、蘇姓、楊姓工程幹部等14名相關人士，調查站人員也在其相關公司、住處等11處，搜查帶回好幾大箱的證物，將逐一調查。

不過年逾80歲的黃平和因先前腰部受傷開刀，拄著拐杖，在檢調人員陪同下緩步走進地檢署，面對記者提問，則不發一語；而早上被借提的李義祥下午被送到調查站約談後，晚上則又被帶回到地檢署問訊。

(中時新聞網)